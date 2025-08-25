Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel

Технологии&Авто
9
Microsoft Excel тестирует новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически заполнять ячейки в электронных таблицах, что похоже на функцию, введенную Google Sheets в июне.
Об этом сообщает Tech Crunch.
Функция COPILOT будет работать так: пользователь вводит запрос на обычном языке и (по желанию) указывает ячейки, которые должны быть заполнены; затем искусственный интеллект классифицирует информацию, формирует выводы и создает таблицы.
Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel
Например, если есть столбец ячеек, заполненный отзывами о кофеварке, пользователь может использовать функцию COPILOT, чтобы быстро классифицировать их с помощью искусственного интеллекта. Microsoft Excel выведет классификации, сгенерированные искусственным интеллектом, внутри каждой указанной ячейки.
Microsoft отмечает, что пользователь может совмещать новую функцию искусственного интеллекта с другими функциями Excel, включая IF, SWITCH, LAMBDA или WRAPROWS. Компания добавляет, что информация, отправленная через функцию COPILOT Excel, никогда не используется для обучения искусственного интеллекта, поскольку «входные данные остаются конфиденциальными и используются исключительно для генерации запрашиваемого результата».
Функция Copilot имеет несколько ограничений: она не может получить доступ к информации вне электронной таблицы, и пользователь может использовать ее только для вычисления 100 функций каждые 10 минут. Microsoft также предостерегает от использования COPILOT для числовых вычислений или в «рискованных случаях», то есть тех, которые имеют юридические, регуляторные и нормативные последствия, поскольку функция «может давать неправильные ответы».
Сейчас функция доступна для пользователей Windows и Mac в бета-канале с лицензией Microsoft 365 Copilot. Microsoft планирует усовершенствовать эту функцию в будущем, обновив базовую модель функции и, возможно, добавив поддержку веб-доступа.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems