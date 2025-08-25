Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel — Finance.ua

Microsoft тестирует ИИ-функцию, которая поможет заполнять таблицы Excel 25.08.2025, 02:32 — Технологии&Авто

Microsoft Excel тестирует новую функцию на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически заполнять ячейки в электронных таблицах, что похоже на функцию, введенную Google Sheets в июне.

Функция COPILOT будет работать так: пользователь вводит запрос на обычном языке и (по желанию) указывает ячейки, которые должны быть заполнены; затем искусственный интеллект классифицирует информацию, формирует выводы и создает таблицы.

Например, если есть столбец ячеек, заполненный отзывами о кофеварке, пользователь может использовать функцию COPILOT, чтобы быстро классифицировать их с помощью искусственного интеллекта. Microsoft Excel выведет классификации, сгенерированные искусственным интеллектом, внутри каждой указанной ячейки.

Microsoft отмечает, что пользователь может совмещать новую функцию искусственного интеллекта с другими функциями Excel, включая IF, SWITCH, LAMBDA или WRAPROWS. Компания добавляет, что информация, отправленная через функцию COPILOT Excel, никогда не используется для обучения искусственного интеллекта, поскольку «входные данные остаются конфиденциальными и используются исключительно для генерации запрашиваемого результата».

Функция Copilot имеет несколько ограничений: она не может получить доступ к информации вне электронной таблицы, и пользователь может использовать ее только для вычисления 100 функций каждые 10 минут. Microsoft также предостерегает от использования COPILOT для числовых вычислений или в «рискованных случаях», то есть тех, которые имеют юридические, регуляторные и нормативные последствия, поскольку функция «может давать неправильные ответы».

Сейчас функция доступна для пользователей Windows и Mac в бета-канале с лицензией Microsoft 365 Copilot. Microsoft планирует усовершенствовать эту функцию в будущем, обновив базовую модель функции и, возможно, добавив поддержку веб-доступа.

