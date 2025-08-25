Создатель ChatGPT признал искусственный интеллект финансовым пузырем — Finance.ua

Создатель ChatGPT признал искусственный интеллект финансовым пузырем
Несмотря на это, он уверен, что OpenAI сможет выдержать возможный обвал. «Кто-то потеряет феноменальную сумму денег. Мы не знаем, кто именно, но многие люди заработают феноменальную сумму денег», — говорит глава компании.
Генеральный директор и один из основателей OpenAI Сэм Альтман заявил, что нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта имеет признаки финансового пузыря. В интервью The Verge он сравнил ситуацию с дотком-бумом 1990-х, когда стоимость интернет-стартапов стремительно выросла, а впоследствии резко упала.
«Когда возникают пузыри, умные люди чрезмерно увлекаются зерном истины, — сказал Альтман. — Технологии были действительно важными. Интернет был действительно большим делом. Люди чрезмерно увлекались».
Он также раскритиковал высокие оценки стартапов, имеющих лишь несколько сотрудников и идею: «Это нерациональное поведение. Кто-то на этом обожжет руки».
Несмотря на риски, Альтман считает, что в целом развитие ИИ принесет пользу экономике: «Кто-то потеряет феноменальную сумму денег. Мы не знаем, кто именно, но многие заработают феноменальную сумму денег». Он уверен, что OpenAI сможет выдержать возможный обвал и даже планирует потратить триллионы долларов на строительство дата-центров в ближайшем будущем.
