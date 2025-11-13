0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине

Финтех и Карты
39
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
Сегодня 58% украинцев обладают цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне. Это показатель, соответствующий среднему уровню стран ЕС.
Об этом говорится в исследовании "Дія.Освіта".
За шесть лет от начала цифровой трансформации в 2019-м до сегодняшнего дня Украина прошла путь от страны, где 15% взрослых не имели базовых цифровых навыков, к государству, где таких только 4%.
Такие результаты показало четвертое исследование цифровых навыков украинцев, которое проводится каждые 2 года, чтобы измерить прогресс и определить дальнейшие шаги в развитии цифровой грамотности.
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
«Уже 6 лет мы развиваем проект «Дія.Освіта», и уже сегодня по результатам исследования 58% взрослого населения владеют, по меньшей мере, базовым уровнем цифровой грамотности. Отдельный трек — искусственный интеллект. Результаты показали, что 42% взрослых и 70% подростков уже пользуются инструментами ИИ, а каждый второй украинец хотя бы раз принимал решение, основываясь на общении с искусственным интеллектом. Такая динамика создает условия для развития ІТ, цифрового предпринимательства, креативных индустрий и высокотехнологичного сектора.
подчеркнул Михаил Федоров, Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины.

Даже в условиях полномасштабной войны украинцы остаются очень активными онлайн: 97% имеют доступ к интернету, а 92% пользуются им каждый день. Эти показатели остаются неизменно высокими, что свидетельствует о зрелости цифровой инфраструктуры.
70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине
Данные также подтверждают: цифровая грамотность оказывает непосредственное влияние на благосостояние. Украинцы с высоким уровнем цифровых навыков получают доход в среднем в пять раз больше, чем у тех, кто их не имеет. А для 59% респондентов цифровая грамотность открыла новые профессиональные возможности.
Цифровые навыки перестают быть просто преимуществом — это уже основа конкурентности на рынке труда.
«Сегодня 95,5% украинцев имеют цифровые навыки, а за последние почти 6 лет уровень цифровой грамотности вырос на 10,5%. Что важно: количество людей без цифровых навыков значительно снизилось — это показывает, что мы остаемся конкурентоспособными даже во времена стремительных перемен. Технологии развиваются быстрее, чем когда-либо, появляются новые профессии в области данных, AI и кибербезопасности. И именно поэтому развитие цифровых навыков остается нашим приоритетом», — отметила Валерия Ионан, советница Первого вице-премьер-министра, Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.
Читайте также
Технология быстро интегрируется в повседневную жизнь:
  • 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ: создают тексты, ищут информацию, учатся или работают с его помощью.
  • Половина опрошенных взрослых и 76% подростков хотя бы раз принимали решение, делая упор на результаты взаимодействия с искусственным интеллектом.
Чтобы помочь гражданам овладевать современными цифровыми компетентностями, на платформе «Дія.Освіта» создали отдельный раздел «Искусственный интеллект» с 11 образовательными материалами — от коротких видео до полноценных курсов. Они демонстрируют высокий уровень цифровой вовлеченности, но только 3% имеют уровень выше базового.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems