70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ в Украине

Сегодня 58% украинцев обладают цифровыми навыками, по крайней мере, на базовом уровне. Это показатель, соответствующий среднему уровню стран ЕС.

Об этом говорится в исследовании " Дія.Освіта ".

За шесть лет от начала цифровой трансформации в 2019-м до сегодняшнего дня Украина прошла путь от страны, где 15% взрослых не имели базовых цифровых навыков, к государству, где таких только 4%.

Такие результаты показало четвертое исследование цифровых навыков украинцев, которое проводится каждые 2 года, чтобы измерить прогресс и определить дальнейшие шаги в развитии цифровой грамотности.

«Уже 6 лет мы развиваем проект «Дія.Освіта», и уже сегодня по результатам исследования 58% взрослого населения владеют, по меньшей мере, базовым уровнем цифровой грамотности. Отдельный трек — искусственный интеллект. Результаты показали, что 42% взрослых и 70% подростков уже пользуются инструментами ИИ, а каждый второй украинец хотя бы раз принимал решение, основываясь на общении с искусственным интеллектом. Такая динамика создает условия для развития ІТ, цифрового предпринимательства, креативных индустрий и высокотехнологичного сектора. подчеркнул Михаил Федоров, Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины.

Даже в условиях полномасштабной войны украинцы остаются очень активными онлайн: 97% имеют доступ к интернету, а 92% пользуются им каждый день. Эти показатели остаются неизменно высокими, что свидетельствует о зрелости цифровой инфраструктуры.

Данные также подтверждают: цифровая грамотность оказывает непосредственное влияние на благосостояние. Украинцы с высоким уровнем цифровых навыков получают доход в среднем в пять раз больше, чем у тех, кто их не имеет. А для 59% респондентов цифровая грамотность открыла новые профессиональные возможности.

Цифровые навыки перестают быть просто преимуществом — это уже основа конкурентности на рынке труда.

«Сегодня 95,5% украинцев имеют цифровые навыки, а за последние почти 6 лет уровень цифровой грамотности вырос на 10,5%. Что важно: количество людей без цифровых навыков значительно снизилось — это показывает, что мы остаемся конкурентоспособными даже во времена стремительных перемен. Технологии развиваются быстрее, чем когда-либо, появляются новые профессии в области данных, AI и кибербезопасности. И именно поэтому развитие цифровых навыков остается нашим приоритетом», — отметила Валерия Ионан, советница Первого вице-премьер-министра, Министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств.

Технология быстро интегрируется в повседневную жизнь:

42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ: создают тексты, ищут информацию, учатся или работают с его помощью.

Половина опрошенных взрослых и 76% подростков хотя бы раз принимали решение, делая упор на результаты взаимодействия с искусственным интеллектом.

Чтобы помочь гражданам овладевать современными цифровыми компетентностями, на платформе «Дія.Освіта» создали отдельный раздел «Искусственный интеллект» с 11 образовательными материалами — от коротких видео до полноценных курсов. Они демонстрируют высокий уровень цифровой вовлеченности, но только 3% имеют уровень выше базового.

