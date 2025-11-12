0 800 307 555
Плата за неактивность: что это за комиссия и как банки ее взимают

Финтех и Карты
Все больше украинских банков вводят такой вид комиссии, как плата за неактивный счет. Это один из способов банков получать дополнительные доходы, кроме процентов и стандартных комиссий.

Что такое плата за неактивность

Плата за неактивный счет или комиссия за обслуживание неактивного счета — это фиксированная сумма, которую банк может списывать, если клиент долго не пользуется счетом или картой. К таким периодам бездействия относится отсутствие пополнений, переводов или других операций по инициативе клиента.
Когда счет считается неактивным, определяется отдельно каждым банком и указывается в тарифах или договорах.

Как это работает в разных банках

Продолжительность неактивности и сумма комиссии отличаются. Например:
  • Сенс Банк признает счет неактивным после 180 дней без операций;
  • Укрсиббанк и Аккордбанк установили период в 12 месяцев;
  • Izibank считает счет неактивным уже через 3 месяца.
Большинство банков взимают от 20 до 100 гривен в месяц с гривневых счетов. С валютных — до 10 долларов или евро.
Некоторые банки делают это однократно после года неактивности. Остальные списывают плату ежемесячно, пока на счете остаются денежные средства.
Иногда банк может списать средства даже с другого счета клиента, если на неактивном нет денег.
Поэтому, если вы постоянно не пользуетесь каким-либо своим банковским счетом, следует выбрать одно из двух: либо закрыть этот счет за ненадобностью, либо (если он в дальнейшем может понадобиться) тщательно изучить, как поддерживать активный счет (например, делая с него пополнение мобильного телефона раз в полгода), и не забывать это делать постоянно.
Больше о том, что нового появилось и активно используется банками за последние 2−3 года, читайте в статье Finance.ua:

Банковские комиссии: что нового появилось в последнее время

Напомним, ранее Finance.ua уже рассказывал, как избежать снятия платы за неактивность:
  1. Следует произвести ревизию карт и текущих счетов, открытых вами в разных банках. Если есть карты, которыми вы не пользуетесь, их лучше закрыть.
  2. Не оставлять собственные средства, даже небольшие суммы на картах, которыми вы не пользуетесь. Если вы даже не собираетесь в ближайшее время закрыть ту или иную карту — просто обнулите ее.
  3. Обязательно уточнить в банке, в котором обслуживаетесь, при каких условиях банк начинает считать счет или карту неактивными, а также как взимается плата за неактивность счета. Иногда достаточно держать на счете определенную минимальную сумму, чтобы счет считался активным. Однако делать это следует только в тех случаях, если вы точно в будущем планируете воспользоваться этим счетом или картой.
  4. В случае, если конкретная карта или счет важны для вас, не допускайте наступления условий, при которых банк начнет считать его неактивным. Иногда достаточно раз в 3 месяца пополнить мобильный телефон на несколько гривен с конкретной карты (лучше это делать на сайте мобильного оператора), чтобы счет снова стал активным.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
