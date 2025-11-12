Плата за неактивность: что это за комиссия и как банки ее взимают Сегодня 08:03 — Финтех и Карты

Плата за неактивность: что это за комиссия и как банки ее взимают

Все больше украинских банков вводят такой вид комиссии, как плата за неактивный счет. Это один из способов банков получать дополнительные доходы, кроме процентов и стандартных комиссий.

Что такое плата за неактивность

Плата за неактивный счет или комиссия за обслуживание неактивного счета — это фиксированная сумма, которую банк может списывать, если клиент долго не пользуется счетом или картой. К таким периодам бездействия относится отсутствие пополнений, переводов или других операций по инициативе клиента.

Когда счет считается неактивным, определяется отдельно каждым банком и указывается в тарифах или договорах.

Как это работает в разных банках

Продолжительность неактивности и сумма комиссии отличаются. Например:

Сенс Банк признает счет неактивным после 180 дней без операций;

Укрсиббанк и Аккордбанк установили период в 12 месяцев;

Izibank считает счет неактивным уже через 3 месяца.

Большинство банков взимают от 20 до 100 гривен в месяц с гривневых счетов. С валютных — до 10 долларов или евро.

Некоторые банки делают это однократно после года неактивности. Остальные списывают плату ежемесячно, пока на счете остаются денежные средства.

Иногда банк может списать средства даже с другого счета клиента, если на неактивном нет денег.

Поэтому, если вы постоянно не пользуетесь каким-либо своим банковским счетом, следует выбрать одно из двух: либо закрыть этот счет за ненадобностью, либо (если он в дальнейшем может понадобиться) тщательно изучить, как поддерживать активный счет (например, делая с него пополнение мобильного телефона раз в полгода), и не забывать это делать постоянно.

Следует произвести ревизию карт и текущих счетов, открытых вами в разных банках. Если есть карты, которыми вы не пользуетесь, их лучше закрыть. Не оставлять собственные средства, даже небольшие суммы на картах, которыми вы не пользуетесь. Если вы даже не собираетесь в ближайшее время закрыть ту или иную карту — просто обнулите ее. Обязательно уточнить в банке, в котором обслуживаетесь, при каких условиях банк начинает считать счет или карту неактивными, а также как взимается плата за неактивность счета. Иногда достаточно держать на счете определенную минимальную сумму, чтобы счет считался активным. Однако делать это следует только в тех случаях, если вы точно в будущем планируете воспользоваться этим счетом или картой. В случае, если конкретная карта или счет важны для вас, не допускайте наступления условий, при которых банк начнет считать его неактивным. Иногда достаточно раз в 3 месяца пополнить мобильный телефон на несколько гривен с конкретной карты (лучше это делать на сайте мобильного оператора), чтобы счет снова стал активным.

