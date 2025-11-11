Уровень использования ИИ в Украине составляет всего 9,1% — отчет Microsoft Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Уровень использования ИИ в Украине составляет всего 9,1% — отчет Microsoft

Уровень использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Украине составляет 9,1%.

Об этом говорится в AI Diffusion Report, опубликованном AI Economy Institute — аналитическим центром Microsoft.

Несмотря на нынешние ограничения, в Украине есть все предпосылки для ускоренного развития ИИ при инвестициях в технологии, интернет-связь и цифровые навыки.

По данным отчета, менее чем за три года более 1,2 миллиарда человек в мире воспользовались инструментами искусственного интеллекта. Это быстрее, чем распространение интернета, персональных компьютеров или смартфонов.

В то же время преимущества ИИ распределяются неравномерно: в странах Глобального Севера (развитых государствах) уровень внедрения почти вдвое выше, чем в государствах Глобального Юга.

Движущие силы развития

Отчет определяет три главные группы, формирующие развитие ИИ:

разработчики моделей, создающие инновационные решения;

инженеры инфраструктуры, обеспечивающие необходимые вычислительные мощности;

пользователи — люди и компании, применяющие ИИ в работе, обучении и творчестве.

Лидеры внедрения ИИ

Высокие показатели внедрения искусственного интеллекта наблюдаются там, где уже существует развитая технологическая база: электроэнергия, интернет, центры обработки данных и цифровые навыки. Их отсутствие замедляет распространение технологий.

Языковой фактор также играет роль: в странах, где национальные языки слабо представлены в цифровой среде, уровень использования ИИ ниже.

Высокий уровень внедрения ИИ зафиксирован в ОАЭ (59,4%), Сингапуре (58,6%), Норвегии (45,3%) и Ирландии (41,7%).

В мире быстро растет количество новых моделей искусственного интеллекта, а разница между развитыми и другими странами сокращается. США остаются лидером благодаря модели GPT-5 от OpenAI, однако Китай, Израиль, Южная Корея, Франция, Великобритания и Канада уже сократили отставание до 11 месяцев.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.