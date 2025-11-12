Genesis готовит свой первый полноразмерный электрокроссовер GV90 Сегодня 00:26 — Технологии&Авто

Genesis GV90 станет самым большим и самым роскошным SUV в линейке бренда. В сети появилось первое видео серийной версии GV90, впервые снятое на дорогах. Автомобиль почти не отличается от представленного в прошлом году концепта Neolun, но имеет несколько обновленные фары и решетку.

GV90 описывают как «ультралюксовый, технологически продвинутый SUV». Это будет первый полноразмерный электрокроссовер Genesis, который, вероятно, получит новую платформу eM от Hyundai. Производитель обещает до 50% больше запаса хода по сравнению с текущими моделями.

Модель будет иметь дверь типа coach, адаптивную подвеску и самые современные системы безопасности и мультимедиа. По данным инсайдеров, старт продаж ожидается в середине 2026 года, а цена базовой версии составит около $100 тысяч.

Кроме GV90, Genesis готовит гибридный GV80 и электромодель с расширенным запасом хода на базе GV70, которая выйдет в 2026—2027 годах.

