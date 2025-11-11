10 автопроизводителей, продавших больше всего машин в 2025 году Сегодня 20:04 — Технологии&Авто

10 автопроизводителей, продавших больше всего машин в 2025 году

Группа Toyota снова возглавила мировой рейтинг автопроизводителей по итогам продаж в 2025 году, увеличив свою долю на 4,1%.

Рейтинг учитывает показатели групп автопроизводителей, то есть объединенные продажи всех входящих в состав соответствующей корпорации брендов.

Эксперты отмечают, что одной из самых заметных стала Geely: компания показала двузначный рост и впервые вошла в топ-10.

ТОП-10 автопроизводителей

1. Toyota Group — 12,4% (+4,1%)

Toyota удерживает первое место в мире. Основной рост произошел в Азии (+5,7%) и на рынке Америки (+4,2%).

2. Volkswagen Group — 9,7% (+0,6%)

Volkswagen сохраняет вторую позицию. Несмотря на спад в Азии (-2,9%), концерн смог вырасти в Европе (+4%), компенсируя потери.

3. Hyundai-Kia — 8,1% (+3%)

Группа укрепилась на третьем месте: рост в США и странах Америки (+8,8%), но просадка в Европе (-2%).

4. Renault Nissan — (-2,2%)

Альянс сохранил четвертую позицию, несмотря на всеобщее снижение. Наибольшие потери пришлись на Азию (-6,3%), меньшие — на Европу (-0,4%).

5. Stellantis — (+0,5%)

Stellantis закрывает первую пятерку. Группа показала сильный рост в Азии (+27,4%), однако в Европе зафиксировано падение (-6,4%).

6. General Motors — (+4,2%)

GM вырос на американском рынке (+6%), но существенно сдал в Европе (-18%).

7. Ford Group — (+3,8%)

Ford прибавил в Северной и Южной Америке (+7,2%), но потерял долю в Азии (-9,4%).

8. Geely Group — (+32,8%)

Самый яркий рывок рейтинга. Geely поднялась на одну позицию благодаря колоссальному росту в Азии (+48,6%). Это одна из самых динамичных компаний года.

9. Honda Motor — (-4,4%)

Honda опустилась в рейтинге: сильные проседания в Азии (-14,1%) и Европе (-16%).

10. BYD — (+6,8%)

BYD замыкает топ-10. Несмотря на потерю одной позиции, компания показала взрывной рост в Европе (+395%) и значительный прирост в Америке (+42,8%).

