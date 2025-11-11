10 автопроизводителей, продавших больше всего машин в 2025 году
Группа Toyota снова возглавила мировой рейтинг автопроизводителей по итогам продаж в 2025 году, увеличив свою долю на 4,1%.
Об этом свидетельствует рейтинг Focus2move.
Рейтинг учитывает показатели групп автопроизводителей, то есть объединенные продажи всех входящих в состав соответствующей корпорации брендов.
Эксперты отмечают, что одной из самых заметных стала Geely: компания показала двузначный рост и впервые вошла в топ-10.
ТОП-10 автопроизводителей
1. Toyota Group — 12,4% (+4,1%)
Toyota удерживает первое место в мире. Основной рост произошел в Азии (+5,7%) и на рынке Америки (+4,2%).
2. Volkswagen Group — 9,7% (+0,6%)
Volkswagen сохраняет вторую позицию. Несмотря на спад в Азии (-2,9%), концерн смог вырасти в Европе (+4%), компенсируя потери.
3. Hyundai-Kia — 8,1% (+3%)
Группа укрепилась на третьем месте: рост в США и странах Америки (+8,8%), но просадка в Европе (-2%).
4. Renault Nissan — (-2,2%)
Альянс сохранил четвертую позицию, несмотря на всеобщее снижение. Наибольшие потери пришлись на Азию (-6,3%), меньшие — на Европу (-0,4%).
5. Stellantis — (+0,5%)
Stellantis закрывает первую пятерку. Группа показала сильный рост в Азии (+27,4%), однако в Европе зафиксировано падение (-6,4%).
6. General Motors — (+4,2%)
GM вырос на американском рынке (+6%), но существенно сдал в Европе (-18%).
7. Ford Group — (+3,8%)
Ford прибавил в Северной и Южной Америке (+7,2%), но потерял долю в Азии (-9,4%).
8. Geely Group — (+32,8%)
Самый яркий рывок рейтинга. Geely поднялась на одну позицию благодаря колоссальному росту в Азии (+48,6%). Это одна из самых динамичных компаний года.
9. Honda Motor — (-4,4%)
Honda опустилась в рейтинге: сильные проседания в Азии (-14,1%) и Европе (-16%).
10. BYD — (+6,8%)
BYD замыкает топ-10. Несмотря на потерю одной позиции, компания показала взрывной рост в Европе (+395%) и значительный прирост в Америке (+42,8%).
