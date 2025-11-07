0 800 307 555
Самые популярные легковые автомобили в Украине в октябре 2025 года (инфографика)

Технологии&Авто
218
В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых авто.
Об этом пишет «Укравтопром».
Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
По сравнению с октябрем 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном — уменьшились на 5%.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
