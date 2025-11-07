Самые популярные легковые автомобили в Украине в октябре 2025 года (инфографика)
В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых авто.
Об этом пишет «Укравтопром».
Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.
Читайте также
По сравнению с октябрем 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном — уменьшились на 5%.
Ранее Finance.ua писал, что с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
Поделиться новостью
Также по теме
Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто
6 автомобилей, которые выпускаются дольше всего в истории
Microsoft разрабатывает суперинтеллект, который должен защищать людей
Владельцы Tesla в скором времени смогут писать сообщения за рулем
British Airways оборудует свои самолеты интернетом от Starlink
ТОП-10 самых популярных новых легковушек октября: бестселлеры месяца (инфографика)