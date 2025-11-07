Самые популярные легковые автомобили в Украине в октябре 2025 года (инфографика) 07.11.2025, 14:33 — Технологии&Авто

Самые популярные легковые автомобили в Украине в октябре 2025 года (инфографика)

В октябре украинский автопарк пополнили около 7,8 тыс. новых легковых авто.

Об этом пишет «Укравтопром».

Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.

По сравнению с октябрем 2024 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 60%, а в корпоративном — уменьшились на 5%.

