Зниження швидкісного ліміту запроваджується з 1 листопада у двох містах України (деталі)

З 1 листопада у Києві та Дніпрі завершився літній період підвищеного швидкісного режиму на низці міських магістралей. Максимально дозволена швидкість на цих ділянках знижена до 50 км/год.

Про це повідомляє Auto24.

У Києві

Відповідно до рішення Київської міської ради, з 1 листопада швидкісний ліміт знижено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ключових маршрутах столиці:

Набережне шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе тепер має стандартне обмеження.

Проспект Романа Шухевича від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака також підпадає під нові правила.

Проспект Степана Бандери від вулиці Йорданської до Північного мосту повертається до зимового режиму.

Вулиця Набережно-Рибальська у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту завершує список змін у столиці.

Ці ділянки щорічно переходять на обмеження 50 км/год у зв’язку зі скороченням світлового дня, погіршенням видимості та підвищенням аварійності в осінньо-зимовий період.

В Дніпрі

Виконавчий комітет Дніпровської міськради ухвалив рішення про зниження швидкості з 70 км/год до 50 км/год на більшості центральних магістралей.

Вулиця Набережна Заводська отримала нове обмеження, за винятком окремих коротких ділянок біля перехресть та пішохідних переходів.

Вулиця Набережна Перемоги від Яружної до Космічної тепер має ліміт 50 км/год.

Запорізьке шосе від Шинної до Аеропортівської підпадає під нові правила.

Донецьке шосе від Березинської до межі міста також обмежене 50 км/год. Сонячна Набережна від Любарського до Самарського мосту завершує список вулиць.

Центральний, Кайдацький та Усть-Самарський мости отримали аналогічні обмеження.

Як перевіряють

Поліція повідомила про переналаштування комплексів автоматичної фіксації порушень на нові швидкісні обмеження. У Києві камера на Набережному шосе, 4 вже працює у новому режимі.

У Дніпрі переналаштовані комплекси на вулиці Набережна Заводська, 64 та Набережна Перемоги, 38-А.

Штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год почали діяти з перших днів листопада.

