Зниження швидкісного ліміту запроваджується з 1 листопада у двох містах України (деталі)

З 1 листопада у Києві та Дніпрі завершився літній період підвищеного швидкісного режиму на низці міських магістралей. Максимально дозволена швидкість на цих ділянках знижена до 50 км/год.
Про це повідомляє Auto24.

У Києві

Відповідно до рішення Київської міської ради, з 1 листопада швидкісний ліміт знижено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ключових маршрутах столиці:
  • Набережне шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе тепер має стандартне обмеження.
  • Проспект Романа Шухевича від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака також підпадає під нові правила.
  • Проспект Степана Бандери від вулиці Йорданської до Північного мосту повертається до зимового режиму.
  • Вулиця Набережно-Рибальська у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту завершує список змін у столиці.
Ці ділянки щорічно переходять на обмеження 50 км/год у зв’язку зі скороченням світлового дня, погіршенням видимості та підвищенням аварійності в осінньо-зимовий період.

В Дніпрі

Виконавчий комітет Дніпровської міськради ухвалив рішення про зниження швидкості з 70 км/год до 50 км/год на більшості центральних магістралей.
Вулиця Набережна Заводська отримала нове обмеження, за винятком окремих коротких ділянок біля перехресть та пішохідних переходів.
  • Вулиця Набережна Перемоги від Яружної до Космічної тепер має ліміт 50 км/год.
  • Запорізьке шосе від Шинної до Аеропортівської підпадає під нові правила.
  • Донецьке шосе від Березинської до межі міста також обмежене 50 км/год. Сонячна Набережна від Любарського до Самарського мосту завершує список вулиць.
  • Центральний, Кайдацький та Усть-Самарський мости отримали аналогічні обмеження.

Як перевіряють

Поліція повідомила про переналаштування комплексів автоматичної фіксації порушень на нові швидкісні обмеження. У Києві камера на Набережному шосе, 4 вже працює у новому режимі.
У Дніпрі переналаштовані комплекси на вулиці Набережна Заводська, 64 та Набережна Перемоги, 38-А.
Штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год почали діяти з перших днів листопада.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
