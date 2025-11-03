Зниження швидкісного ліміту запроваджується з 1 листопада у двох містах України (деталі)
З 1 листопада у Києві та Дніпрі завершився літній період підвищеного швидкісного режиму на низці міських магістралей. Максимально дозволена швидкість на цих ділянках знижена до 50 км/год.
Про це повідомляє Auto24.
У Києві
Відповідно до рішення Київської міської ради, з 1 листопада швидкісний ліміт знижено з 80 км/год до 50 км/год на чотирьох ключових маршрутах столиці:
- Набережне шосе від Поштової площі до Наддніпрянського шосе тепер має стандартне обмеження.
- Проспект Романа Шухевича від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака також підпадає під нові правила.
- Проспект Степана Бандери від вулиці Йорданської до Північного мосту повертається до зимового режиму.
- Вулиця Набережно-Рибальська у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту завершує список змін у столиці.
Ці ділянки щорічно переходять на обмеження 50 км/год у зв’язку зі скороченням світлового дня, погіршенням видимості та підвищенням аварійності в осінньо-зимовий період.
В Дніпрі
Виконавчий комітет Дніпровської міськради ухвалив рішення про зниження швидкості з 70 км/год до 50 км/год на більшості центральних магістралей.
Вулиця Набережна Заводська отримала нове обмеження, за винятком окремих коротких ділянок біля перехресть та пішохідних переходів.
- Вулиця Набережна Перемоги від Яружної до Космічної тепер має ліміт 50 км/год.
- Запорізьке шосе від Шинної до Аеропортівської підпадає під нові правила.
- Донецьке шосе від Березинської до межі міста також обмежене 50 км/год. Сонячна Набережна від Любарського до Самарського мосту завершує список вулиць.
- Центральний, Кайдацький та Усть-Самарський мости отримали аналогічні обмеження.
Як перевіряють
Поліція повідомила про переналаштування комплексів автоматичної фіксації порушень на нові швидкісні обмеження. У Києві камера на Набережному шосе, 4 вже працює у новому режимі.
У Дніпрі переналаштовані комплекси на вулиці Набережна Заводська, 64 та Набережна Перемоги, 38-А.
Штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год почали діяти з перших днів листопада.
