Samsung запустит собственную кредитную карту — конкурента Apple Card Сегодня 23:07 — Финтех и Карты

Samsung запустит собственную кредитную карту — конкурента Apple Card

Южнокорейский гигант готовится бросить вызов сервисам Apple Card и Apple Wallet, предложив владельцам устройств Galaxy более выгодные финансовые решения.

Что известно о новой карте

Samsung планирует запустить собственную кредитную карту в США. По информации источников, компания ведет переговоры с британским банком Barclays по выпуску карты, которая станет прямым конкурентом Apple Card. Ожидается, что карта будет работать в платежной сети Visa и предложит пользователям кешбэк, который можно будет зачислять на Samsung Account и использовать при покупке продукции Samsung или товаров партнеров.

Помимо кредитной карты компания также намерена расширить линейку финансовых сервисов, включив в нее цифровые предоплаченные счета, высокодоходные депозитные счета и улучшенную программу «Купи сейчас — заплати позже» (Buy Now, Pay Later).

Все эти финансовые инструменты могут стимулировать рост затрат пользователей и увеличить продажу техники Samsung от смартфонов до бытовой электроники и телевизоров. Переговоры с Barclays пока не завершены, поскольку процесс продолжается медленнее, чем планировалось, но официальное объявление партнерства ожидается до конца текущего года.

Samsung уже делала схожие попытки в 2018 году, однако тогда банки скептически оценили перспективы проекта. Теперь компания близка к запуску своей кредитной карты, аналогичные решения уже успешно работают в Индии и Южной Корее.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.