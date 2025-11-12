Стартовали августовские выплаты «Нацкешбэка»: украинцы получат рекордные 509 млн грн
Украинцы, участвующие в программе «Национальный кешбэк», начали получать выплаты за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат 509 млн грн. Это рекордная компенсация с начала действия программы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Сколько украинцы потратили на товары в августе
В августе граждане приобрели украинские товары на сумму около 5,1 млрд грн. В программе приняли участие более 3,6 млн покупателей.
На сегодняшний день к программе уже присоединились более 1860 компаний из разных секторов.
С начала 2025 года в рамках Национального кешбэка украинцам уже выплачено около 4 млрд грн.
Как работает программа
Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе. Чтобы получить компенсацию, нужно покупать эти товары в торговых точках, участвующих в программе.
Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» или на сайте «Сделано в Украине».
Напомним, 6 ноября издание «Экономическая правда» сообщило, что платежи по программе «Национальный кешбэк» не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за отсутствия финансирования для программы. Собеседники издания в правительстве объяснили, что средства для программы планировали перебросить из резервного фонда, однако и там финансирование исчерпалось.
Позже в Минэкономики объяснили, что задержка связана с техническим процессом согласования, поскольку фактическое количество участников программы превысило предварительные расчеты.
