Стартовали августовские выплаты «Нацкешбэка»: украинцы получат рекордные 509 млн грн

Украинцы, участвующие в программе «Национальный кешбэк», начали получать выплаты за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат 509 млн грн. Это рекордная компенсация с начала действия программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Сколько украинцы потратили на товары в августе

В августе граждане приобрели украинские товары на сумму около 5,1 млрд грн. В программе приняли участие более 3,6 млн покупателей.

На сегодняшний день к программе уже присоединились более 1860 компаний из разных секторов.

С начала 2025 года в рамках Национального кешбэка украинцам уже выплачено около 4 млрд грн.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе. Чтобы получить компенсацию, нужно покупать эти товары в торговых точках, участвующих в программе.

Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» или на сайте «Сделано в Украине».

Напомним, 6 ноября издание «Экономическая правда» сообщило , что платежи по программе «Национальный кешбэк» не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за отсутствия финансирования для программы. Собеседники издания в правительстве объяснили, что средства для программы планировали перебросить из резервного фонда, однако и там финансирование исчерпалось.

Позже в Минэкономики объяснили , что задержка связана с техническим процессом согласования, поскольку фактическое количество участников программы превысило предварительные расчеты.

