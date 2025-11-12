0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартовали августовские выплаты «Нацкешбэка»: украинцы получат рекордные 509 млн грн

Финтех и Карты
82
Стартовали августовские выплаты «Нацкешбэка»: украинцы получат рекордные 509 млн грн
Стартовали августовские выплаты «Нацкешбэка»: украинцы получат рекордные 509 млн грн
Украинцы, участвующие в программе «Национальный кешбэк», начали получать выплаты за август 2025 года. В ближайшие дни ее участники получат 509 млн грн. Это рекордная компенсация с начала действия программы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Сколько украинцы потратили на товары в августе

В августе граждане приобрели украинские товары на сумму около 5,1 млрд грн. В программе приняли участие более 3,6 млн покупателей.
На сегодняшний день к программе уже присоединились более 1860 компаний из разных секторов.
С начала 2025 года в рамках Национального кешбэка украинцам уже выплачено около 4 млрд грн.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе. Чтобы получить компенсацию, нужно покупать эти товары в торговых точках, участвующих в программе.
Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія» или на сайте «Сделано в Украине».
Напомним, 6 ноября издание «Экономическая правда» сообщило, что платежи по программе «Национальный кешбэк» не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за отсутствия финансирования для программы. Собеседники издания в правительстве объяснили, что средства для программы планировали перебросить из резервного фонда, однако и там финансирование исчерпалось.
Позже в Минэкономики объяснили, что задержка связана с техническим процессом согласования, поскольку фактическое количество участников программы превысило предварительные расчеты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems