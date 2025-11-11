Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии для ритейлеров в США Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии для ритейлеров в США

Visa и Mastercard согласились снизить комиссии за обработку карточных платежей и оплатить 38 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Суть конфликта

Бизнесы обвиняли Visa, Mastercard и банки в заговоре и нарушении антимонопольного законодательства США. Основные претензии касались swipe fees, то есть комиссий, которые торговцы платят за каждую транзакцию картой.

Предварительное соглашение на 30 млрд долларов суд отклонил в июне 2024 года. Новое урегулирование, одобрение которого должен дать судья, вызвало неоднозначную реакцию среди торговых организаций.

Национальная федерация розничной торговли США и Merchants Payments Coalition заявили, что даже по новым условиям бизнес будет платить слишком высокие комиссии, особенно за премиальные карты с бонусами.

По данным федерации, в 2024 году общие комиссии в США достигли 111,2 млрд долларов, что в четыре раза больше, чем в 2009-м.

Условия нового соглашения

Visa и Mastercard согласились снизить комиссии, в 2024 году составлявшие в среднем 2,35%, на 0,1 процентного пункта на пять лет. Также торговцы смогут сами решать, принимать ли карты определенных категорий.

Для стандартных карт максимальная ставка фиксируется на уровне 1,25% на восемь лет, что означает сокращение более чем на 25%. Кроме этого, бизнесу позволят взимать до 3% дополнительной комиссии c покупателtq, которые платят картой.

Новые правила могут сэкономить бизнесу до 38 млрд долларов до 2031 года, а совокупная выгода может достичь 224 млрд долларов.

