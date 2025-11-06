Как украинцы тратили средства за границей (инфографика) Сегодня 09:38 — Финтех и Карты

Как украинцы тратили средства за границей (инфографика)

С 2023 года украинцы меньше тратили деньги с банковских карт за рубежом, в то же время в первый год российского вторжения этот показатель был рекордным — более 19,7 млрд долларов.

Издание «Слово и дело» проанализировало данные Нацбанка и выяснило, сколько средств переводили в Украину и сколько денег тратили украинцы за границей до и во время полномасштабной войны с рф.

Как тратили деньги за границей

Что касается расходов украинцев за границей, то они выросли в 2021 и 2022 годах: 6,251 млрд долларов (+33,3%). Рекордными они были в 2022 году — 19,759 млрд долларов (+216,1%) и достаточно высокими в 2023 году — 17,202 млрд долларов. В 2024 году украинцы снизили расходы за рубежом до 12,891 млрд долларов (-25,1%).

В первые три квартала 2025 года украинцы потратили с банковских карт за рубежом 8,873 млрд долларов.

А что с переводами

По данным НБУ, лидерами среди стран, из которых переводили в Украину больше всего денег в прошлом году, были:

Польша — 3,292 млрд долл.,

США — 1,133 млрд долл.,

Британия — 833 млн долл.,

Чехия — 704 млн долл.,

Германия — 628 млн долл.,

Израиль — 458 млн долл.,

Италия — 322 млн долл.,

Кипр — 267 млн ​​долл.,

Ирландия — 172 млн долл.,

Нидерланды — 116 млн долл.,

Греция — 106 млн долл.,

ОАЭ — 86 млн дол.

Через официальные каналы перевода средств за первые три квартала текущего года украинцы получили 3,761 млрд долларов. Чаще это была заработная плата от иностранных работодателей или частные переводы.

В 2010 году в Украину из-за границы перечислили 5,862 млрд долларов. В то же время потратили в том году украинцы за границей 3,742 млрд долларов.

В 2011 году объем переводов в Украину вырос до 7,019 млрд долларов (+19,7% к 2010 году), расходы по банковским картам за рубежом составили 4,461 млрд долларов (+19,2%). В 2012 году в Украине перечислили 7,526 млрд долларов (+7,2%), а потратили украинцы за рубежом 5,104 млрд долларов (+14,4% к 2011 году).

В 2013 году объем денежных переводов в Украину составил 8,537 млрд долларов, в 2014 году снизился до 6,489 млрд долларов (-24% к предыдущему году). В 2015 году — 6,959 млрд долларов. С 2016 года динамика стала расти: объем переводов вырос до 7,535 млрд. долларов, в 2017 — 9,264 млрд долларов (+22,9%).

В то же время расходы украинцев с банковских карт с 2013 по 2016 год были примерно на одном уровне: в пределах от 5,7 до 5,9 млрд долларов. В 2017 году — 7,121 млрд долларов, в 2018 — 7,899 млрд долларов (+10,9%).

С 2018 по 2020 год переводы средств в Украину из-за границы были в пределах от 11,1 млрд долларов до 11,9 млрд долларов. Расходы украинцев с банковских карт за рубежом составили: в 2019 году — 8,517 млрд долларов (+7,8%), а в 2020 году — 4,691 млрд долларов (-44,9%).

В 2021 году объемы денежных переводов в Украину снова выросли — до 14,019 млрд долларов (+17%). Однако после начала российского вторжения в 2022 году тенденция изменилась и динамика пошла на спад: 2022 год — было перечислено 12,543 млрд долларов (-10,5%), 2023 год — 11 292 млрд долларов (-10%), 2024 год — 9,464 млрд долларов (-16,2%).

За первые три квартала 2025 года в Украине из-за границы перевели 6,283 млрд долларов.

