Пышный анонсировал запуск инновационного хаба для финансового сектора
Национальный банк Украины работает над запуском национального инновационного хаба для финансовой сферы, который планируется запустить в 2026 году.
Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный на форуме Forbes Banker 31 октября, передает «Интерфакс-Украина».
Пышный отметил, что Нацбанк не будет ограничивать технологические решения, но потребует от участников финансового рынка наличия систем внутреннего контроля, мониторинга и защиты данных.
«Мы технически нейтральны, но рискориентированы: не будем ограничивать технологии, но будем требовать систем внутреннего контроля, мониторинга и защиты данных», — сказал он.
Международный опыт и перезагрузка «песочницы»
По словам главы регулятора, НБУ активно изучает международный опыт инновационного регулирования, в частности, практики Бундесбанка и азиатских стран, которые украинская делегация анализировала во время поездки в Сингапур.
Пышный также сообщил, что регулятор планирует обновить действующую регуляторную платформу, известную как песочница. За три года ее работы ни одна из представленных инициатив не имела настоящей инновационной ценности, поэтому платформу хотят перезагрузить.
Несмотря на войну, украинский финансовый рынок остается в глобальной повестке дня и имеет потенциал делиться опытом, отметил Пышный.
«Инновационное развитие должно сочетаться с защитой прав кредиторов, персональных данных и минимизацией операционных рисков», — подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- в 2023 году Национальный банк запустил регуляторную платформу для тестирования инновационных продуктов, которую в мире также называют песочницей или Sandbox;
- «Песочница» предусматривает три ключевых элемента: открытое взаимодействие с рынком в формате проинновационного диалога, возможность оперативного совершенствования регуляций на основании результатов тестирования и специальный правовой режим для испытания новых финансовых и платежных сервисов, еще не урегулированных законодательством.
