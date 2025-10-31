В Польше заработает новая платежная система Сегодня 05:29 — Финтех и Карты

В Польше заработает новая платежная система

На рынке мобильных платежей Польши появился новый игрок — Samsung Pay. Компания Samsung Electronics официально запустила свой платежный сервис в стране и планирует привлечь более миллиона пользователей в течение первого года.

Об этом пишет in Poland.

Конкуренция с ведущими системами

Samsung Pay должна стать реальной альтернативой популярным в Польше системам BLIK, Google Pay и Apple Pay.

Сервис будет интегрирован с приложением Samsung Wallet, позволяющим пользователям осуществлять бесконтактные платежи и хранить цифровые карты в смартфоне.

Поддержка банков и карточных систем

По словам Марцина Гарбарчика, вице-президента и руководителя отдела мобильного опыта Samsung Electronics Polska, на старте сервис будет поддерживать примерно 65% банковских карт , выпущенных в Польше. Это стало возможным благодаря партнерству с ведущими банками страны и платежными системами Visa и Mastercard.

Samsung Pay будет работать не только на смартфонах, но и на умных часах Galaxy, что расширяет возможности бесконтактной оплаты для пользователей.

