ЕЦБ намерено запустить цифровой евро до 2029 года
Европейский центральный банк продолжит подготовительный этап проекта цифрового евро, завершение которого запланировано на октябрь. Ожидается, что запуск цифровой валюты состоится в 2029 году, при наличии соответствующей правовой базы.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом проекта.
По их словам, чиновники ЕЦБ планируют принять решение о продолжении подготовительной работы на встрече на этой неделе во Флоренции (Италия).
Законодательные вызовы
Подготовительный этап проекта начался в 2023 году и длился два года. Целью было обеспечить законодательные условия для внедрения цифрового аналога банкнот и монет в Европейском Союзе.
Однако национальные правительства и Европейский парламент до сих пор не пришли к согласию относительно регуляторной базы.
Наибольшее сопротивление оказывает Европейская народная партия, где некоторые законодатели отдают предпочтение альтернативам в частном секторе.
Геополитическое и рыночное давление
Давление на ЕЦБ растет из-за опасений чрезмерной зависимости от американских компаний, таких как Visa, Mastercard и PayPal в сфере розничных платежей. Обсуждается также риск распространения поддерживаемых США стейблкоинов, подкрепленных долларом, в Европе.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард и руководители центральных банков призывают к ускорению работ, отмечая стратегическую автономию в условиях геополитической напряженности.
Кроме розничного цифрового евро, ЕЦБ активизировал работу над оптовой цифровой валютой центрального банка. В июле был одобрен план, позволяющий осуществлять транзакции по технологии распределенного реестра (DLT) с использованием денег центрального банка.
Член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне впервые озвучил потенциальную дату запуска цифрового евро — середина 2029 года. Текущий подготовительный этап проходит после двухлетнего периода расследования и тестирования.
