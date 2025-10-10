Первый в еврозоне: Люксембург официально инвестировал в биткоин Сегодня 21:26 — Криптовалюта

Первый в еврозоне: Люксембург официально инвестировал в биткоин

Люксембург стал первой страной еврозоны, чей суверенный фонд официально инвестировал в биткоин.

Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния (FSIL) направил 1% своих активов на приобретение биржевых фондов (ETF), отслеживающих курс главной криптовалюты

Об этом во время презентации бюджета на 2026 год в Палате депутатов заявил министр финансов Жиль Рот, сообщает Coindesk

По словам чиновника, инвестиция произошла в рамках обновленной политики FSIL, которую правительство утвердило в июле 2025 года.

«Этот шаг демонстрирует зрелость нового класса активов и подтверждает лидерство Люксембурга в сфере цифровых финансов», — отметил директор Казначейства страны Боб Киффер.

Что об этом известно

Люксембург, одна из наименее населенных стран Европы (около 682 000 человек), еще в 2014 году ввел свой Межпоколенческий суверенный фонд (FSIL), предназначенный для создания резерва для будущих поколений.

В настоящее время активы FSIL оцениваются примерно в 730 млн долларов, большая часть которых размещена в государственных облигациях. В то же время обновленная стратегия позволяет направлять до 15% активов в так называемые альтернативные направления — частные акции, недвижимость и криптоактивы.

Читайте также В США впервые разрешили стейкинг в криптовалютных ETF

Чтобы снизить операционные риски, инвестицию в биткоин фонд осуществил через ETF.

«Кто-то скажет, что мы опоздали или инвестировали слишком мало, но для FSIL это сбалансированный шаг между осторожностью и верой в потенциал биткоина», — добавил Киффер.

В Европе криптоактивы также находятся во владении Финляндии, Грузии и Великобритании, однако в основном они достались государствам после конфискаций. Люксембург стал первым, кто сделал это осознанно как инвестицию.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.