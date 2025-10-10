ПАРТНЕРСКАЯ
BingX становится генеральным спонсором Ncrypto Awards 2025, способствуя развитию Web3 в Украине
ПАНАМА, 9 октября 2025 года — BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, с гордостью объявляет о своём участии в качестве Генерального спонсора премии Ncrypto Awards 2025, которая состоится 12 октября в Киеве, Украина. Ожидается более 2 500 участников, среди которых энтузиасты Web3, инвесторы, предприниматели и представители государственных структур, которые соберутся на день, насыщенный инсайтами, нетворкингом и церемонией награждения победителей Ncrypto Awards.
В качестве Генерального спонсора Ncrypto Awards 2025, BingX подчеркнёт свою глобальную миссию — сделать цифровые активы более доступными, интеллектуальными и ориентированными на пользователя. Поддержка этого события отражает стремление компании объединять сообщества и способствовать внедрению инновационных технологий в сфере Web3.
Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, отметила: «Поддержка Ncrypto Awards — это часть нашего более широкого видения: объединять людей через технологии и инновации. Активное блокчейн-сообщество Украины отражает дух прогресса, который движет всей индустрией вперёд, и BingX гордится тем, что является частью этого пути».
Ncrypto Awards 2025 объединит ведущих представителей криптоиндустрии — биржи, блокчейн-проекты и государственных лидеров — для участия в панельных дискуссиях, нетворкинге и признании выдающихся достижений в сфере цифровых активов.
Поддерживая это событие, BingX продолжает укреплять своё глобальное присутствие, продвигая ответственные инновации и обеспечивая доступ к безопасным и интеллектуальным решениям для торговли цифровыми активами.
О BingX
Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптобиржей и компанией в области Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающей мировое сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. Благодаря широкому спектру продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копи-трейдинг, BingX удовлетворяет потребности пользователей всех уровней — от новичков до профессионалов. Придерживаясь принципов доверия, безопасности и инноваций, компания предоставляет инструменты, которые повышают эффективность и уверенность трейдеров. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба «Челси», отметив свой дебют в мире спортивного спонсорства.
Для медиа-запросов: media@bingx.com
Больше информации: bingx.com/
