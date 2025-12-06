0 800 307 555
Криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: прогноз аналитиков

Криптовалюта
3
У двух крупных криптовалют есть потенциал получить капитализацию в $200 млрд уже в 2026 году. На основе текущей рыночной стоимости и актуальных тенденций компания выделила XRP и Binance Coin (BNB) как наиболее вероятных кандидатов для достижения этого рубежа.
Об этом сообщили эксперты Finbold.

Какие факторы помогут XRP вырасти до $200 млрд

Четвертый по величине криптоактив по рыночной капитализации — XRP — сейчас оценивается примерно в $133,7 млрд. Другими словами, ему нужно около +49%, чтобы в следующем году достичь отметки в $200 млрд.
Хотя такая цифра на первый взгляд кажется значительной, у криптовалюты есть несколько сильных факторов, способных сделать этот рост возможным:
  • Во-первых, ее ралли на момент написания не демонстрирует признаков остановки благодаря сильным техническим сигналам и сокращению резервов на криптовалютных биржах, упавших до минимума с января 2025 года.
  • Во-вторых, на фоне роста накопления долгосрочными держателями XRP также получает новые импульсы через институциональное использование и более широкое внедрение: еще один биржевой фонд (ETF) должен был запуститься до 1 декабря.
Еще важнее — аналитики уже допускают, что Ripple, компания, наиболее тесно связанная с XRP, предположительно получит полную банковскую лицензию в 2026 году.
Это может стать серьезным катализатором, дополнительно легитимировав цифровую валюту и потенциально подтолкнув ее к новому историческому максимуму.
На момент написания XRP торговался на уровне $2,22, прибавив почти 15% за неделю.
Прогноз роста Binance Coin

Пятая по величине криптовалюта Binance Coin оценивается примерно в $123,6 млрд. Соответственно, ей необходим рост около +61% в течение следующего года, чтобы достичь $200 млрд.
Как и в случае с XRP, ряд сигналов указывает на то, что импульс может сохраниться.
Самыми заметными стали объявления во время Binance Blockchain Week, который проходил 27−28 ноября, включая обновление экосистемы, новые партнерства с компаниями традиционных финансов (TradFi), такими как Mastercard, и новые усилия по привлечению институциональных инвесторов.
По материалам:
ITC.ua
Криптовалюта
Payment systems