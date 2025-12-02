0 800 307 555
Аналитики прогнозируют рост биткоина до $100 000

Криптовалюта
Биткоин удерживается выше отметки в $91 000, демонстрируя стабильность после Дня благодарения в США. Индекс настроений поднялся до 22 пунктов, что все еще соответствует зоне экстремального страха, но свидетельствует о постепенном возврате покупательной активности среди крупных капитализаций.
По данным аналитиков FxPro, цена BTC возобновила около 61,8% падения, зафиксированного с 11 по 21 ноября, достигнув классического уровня Фибоначчи. Аналитик Алекс Купцикевич отметил, что если восстановление не утратит импульса, следующей целью станет $100 000.
«Биткоин пробил отметку в $91 000, поднявшись до максимумов за последние семь дней. Если цена удержится на этих уровнях, возможен рост до $100 000 и попытка преодолеть ключевой круглый уровень», — заявил он.
Некоторые аналитики рассматривают недавнее 30% понижение как возможность для долгосрочного входа. По данным K33 Research, биткоин отставал от индекса Nasdaq в 70% торговых сессий за последний месяц — подобная динамика наблюдалась лишь несколько раз с 2020 года и обычно предшествовала локальным разворотам рынка.
Данные из Deribit свидетельствуют, что крупные трейдеры ориентируются на опционные стратегии с потенциальным ростом до $100 000−118 000, но остаются осторожными по поводу возможности прорыва выше $120 000 без четких макроэкономических стимулов.
Читайте также
На фоне стабильности BTC компания Tether снова оказалась под вниманием после того, как S&P Global Ratings снизила рейтинг USDT до уровня «weak» из-за высокой доли рисковых активов в обеспечении, среди которых биткоин, золото и корпоративные облигации. Эмитент также сообщил, что в его резервах хранится 116 тонн золота — объем, сопоставимый с запасами Венгрии или Греции.
На рынке альткоинов динамика остается смешанной.
  • Ethereum снизился на 0,4% до $3023, сохраняя прирост 7,7% за неделю.
  • XRP подешевел на 0,8% до $2,20, но удерживает более 10% роста за неделю.
  • BNB прибавил 0,3% до $897, Solana упала на 2% до $140 после стремительного подъема,
  • Tron поднялся на 1,4% до $0,2803, в то время как Dogecoin снизился на 2,5% до $0,1508.
  • Среди менее ликвидных активов Zcash потерял 8%, а токен Monad (MON) упал на 13%, поскольку спекулятивный капитал выходит из рисковых позиций во время фазы консолидации.
По материалам:
