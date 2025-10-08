Биткоин дорожает на фоне шатдауна правительства США и роста золота Сегодня 02:42 — Криптовалюта

Биткоин обновил исторический максимум, превысив отметку в $125 000. На этот раз рост произошел без активного участия институциональных инвесторов и приливов в ETF.

Об этом сообщает аналитическая компания QCP Capital.

Несмотря на признаки перегрева, спрос со стороны мелких инвесторов остается высоким. Крупные владельцы биткоина — так называемые «киты» — не спешат фиксировать прибыль, что поддерживает текущий импульс на рынке.

Что влияет на рост крипт

По мнению аналитиков QCP Capital, возобновлению интереса к криптовалюте способствовали рост цен на золото и остановка работы правительства США с 1 октября 2025 года. Это усилило восприятие биткоина как «актива-защитника».

«Золото опережает рынок, а закрытие правительства снова активировало нарратив биткоина как „тихой гавани“. Октябрьская сезонность также может поддержать дальнейший импульс», — отметили в QCP Capital.

По данным QCP Capital, скачок цены произошел во время низкой ликвидности выходных, когда приливы к спотовым ETF были фактически остановлены. Соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор подтвердил, что «на этой неделе новых оранжевых точек нет», намекая на отсутствие институциональных покупок.

На этот раз рынок не повторил краткосрочные продажи после прорыва уровня $123 000, что, по словам аналитиков, свидетельствует о стабилизации позиций крупных игроков.

Несмотря на положительные сигналы, эксперты предупреждают о высоком уровне кредитного плеча на фьючерсных рынках. На Deribit и Hyperliquid ставки финансирования остаются повышенными — 35% и 29% соответственно.

В QCP Capital напомнили, что две недели назад были ликвидированы длинные позиции на $3 млрд, после чего рынок открыл возможности для институциональных покупателей.

Трейдеры, имевшие короткие позиции по кол-опционам с экспирацией в конце октября, были вынуждены поднять страйки до $126 000-$128 000, что свидетельствует о росте уверенности в дальнейшем ралли.

В то же время балансы биткоина на централизованных биржах упали до минимумов за шесть лет, что усиливает нарратив дефицита и исторически способствует росту цены.

Будет ли расти крипта в дальнейшем

Несмотря на оптимизм розничных инвесторов, будущее биткоина зависит от активности институциональных игроков и стабильности рынка деривативов.

«Импульс может сохраняться, но устойчивость этого ралли будет зависеть от институциональных потоков и позиций с использованием кредитного плеча», — говорят в QCP Capital.

