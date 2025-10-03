В законопроект о криптовалюте подали более 2,5 тысячи правок Сегодня 14:36 — Криптовалюта

В законопроект о криптовалюте подали более 2,5 тысячи правок

Народные депутаты подали 2538 правок ко второму чтению законопроекта № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалют в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, 1179 правок подал он лично. «Так что, думаю, здесь как-то договорюсь с собой», — отметил нардеп.

Законопроект вынесут на голосование в Верховной Раде после того, как все поданные правки будут проработаны.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:

те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);

стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);

все остальные криптоактивы.

Налогообложение:

с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;

с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

В законопроекте не определено, какой именно государственный орган получит регулирующие полномочия. Среди основных вариантов — Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. НКЦБФР считает , что Украине нужен прозрачный рынок виртуальных активов, а его регулирование должно быть качественным и эффективным независимо от того, какой орган будет выполнять эти функции.

Нацбанк настаивает на том, что виртуальные активы не могут быть платежным средством, поскольку важно, чтобы они не использовались для обхода валютных ограничений, введенных в Украине во время войны. «Легализация не должна поднять возможность Национального банка быть эффективным в реализации мандата по ценовой стабильности. „Красной линией“ для нас будет следующее — только гривна является законным платежным средством на территории Украины», — убежден главный НБУ Андрей Пышный.

