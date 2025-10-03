0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В законопроект о криптовалюте подали более 2,5 тысячи правок

Криптовалюта
32
В законопроект о криптовалюте подали более 2,5 тысячи правок
В законопроект о криптовалюте подали более 2,5 тысячи правок
Народные депутаты подали 2538 правок ко второму чтению законопроекта № 102325-д о легализации и налогообложении криптовалют в Украине.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам Железняка, 1179 правок подал он лично. «Так что, думаю, здесь как-то договорюсь с собой», — отметил нардеп.
Законопроект вынесут на голосование в Верховной Раде после того, как все поданные правки будут проработаны.

💵 Курс криптовалют к доллару

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:
  • те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);
  • стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);
  • все остальные криптоактивы.
Налогообложение:
  • с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
  • с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

Читайте также: Крипта в Украине: от сбережений до международных переводов

В законопроекте не определено, какой именно государственный орган получит регулирующие полномочия. Среди основных вариантов — Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. НКЦБФР считает, что Украине нужен прозрачный рынок виртуальных активов, а его регулирование должно быть качественным и эффективным независимо от того, какой орган будет выполнять эти функции.
Нацбанк настаивает на том, что виртуальные активы не могут быть платежным средством, поскольку важно, чтобы они не использовались для обхода валютных ограничений, введенных в Украине во время войны. «Легализация не должна поднять возможность Национального банка быть эффективным в реализации мандата по ценовой стабильности. „Красной линией“ для нас будет следующее — только гривна является законным платежным средством на территории Украины», — убежден главный НБУ Андрей Пышный.
InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems