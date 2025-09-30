Как избежать «невыгодных условий» и минимизировать риски при покупке крипты Сегодня 21:00 — Криптовалюта

Украина в перечне лидеров стран мира по обороту криптовалюты . Поэтому не удивительно, что вопрос покупки этого вида цифрового актива весьма популярен.

В этом материале Finance.ua рассказывает о том, каким образом можно купить криптовалюту за гривну, а также на примере криптообменника показываем, как это можно сделать.

Купить криптовалюту за гривну вполне реально и даже удобно. Впрочем, это возможно только в том случае, когда вы выбираете проверенные платформы, обращаете внимание на все комиссии и условия.

Для большинства пользователей лучшим вариантом будет либо большой украинский обменник с поддержкой банковских карт , либо биржа, которая поддерживает гривну, либо P2P-сервис с хорошим рейтингом.

Как избежать «невыгодных условий» и минимизировать риски

Проверяйте курс не только на сайте, но и в агрегаторах/на нескольких обменниках/биржах одновременно.

Уточняйте все комиссии: за введение фиата, обмен (маржа), вывод, скорость (ускорение транзакции).

Выбирайте обменник или продавца с достаточным резервом криптовалюты, иначе могут быть задержки или более высокие надбавки.

Следите за зачислением банковских переводов — иногда банки или платежные системы добавляют свои задержки.

Если сумма значительная — лучше разбить несколько транзакций и согласовать предварительно с поддержкой сервиса.

Что касается рисков, то покупая крипту за гривну, обращайте внимание на следующее:

Колебания курса — правильные обменники пишут условия, как правило, курс должен быть зафиксирован на момент зачисления средств от клиента на счет обменника.

— правильные обменники пишут условия, как правило, курс должен быть зафиксирован на момент зачисления средств от клиента на счет обменника. Мошенничество/недобросовестные продавцы — особенно на P2P и в обменниках со слабым контролем. Проверяйте рейтинг, отзывы, наличие контактной информации.

— особенно на P2P и в обменниках со слабым контролем. Проверяйте рейтинг, отзывы, наличие контактной информации. Непрозрачные комиссии — некоторые обменники закладывают маржу в курс, у некоторых есть «скрытые» сборы (за перевод, вывод, скорость).

— некоторые обменники закладывают маржу в курс, у некоторых есть «скрытые» сборы (за перевод, вывод, скорость). Регуляторные риски — законодательство в Украине по криптовалюту еще эволюционирует; важно, чтобы платформа соблюдала нормы (KYC, AML), и чтобы пользователь понимал налоговые обязательства.

— законодательство в Украине по криптовалюту еще эволюционирует; важно, чтобы платформа соблюдала нормы (KYC, AML), и чтобы пользователь понимал налоговые обязательства. Безопасность кошельков — держать большие суммы лучше на кошельках, где только вы контролируете ключи (hardware-wallet / cold wallet), чем на обменниках или биржах, если это возможно.

