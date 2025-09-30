0 800 307 555
Как избежать «невыгодных условий» и минимизировать риски при покупке крипты

Криптовалюта
26
Украина в перечне лидеров стран мира по обороту криптовалюты. Поэтому не удивительно, что вопрос покупки этого вида цифрового актива весьма популярен.
В этом материале Finance.ua рассказывает о том, каким образом можно купить криптовалюту за гривну, а также на примере криптообменника показываем, как это можно сделать.
Купить криптовалюту за гривну вполне реально и даже удобно. Впрочем, это возможно только в том случае, когда вы выбираете проверенные платформы, обращаете внимание на все комиссии и условия.
Для большинства пользователей лучшим вариантом будет либо большой украинский обменник с поддержкой банковских карт, либо биржа, которая поддерживает гривну, либо P2P-сервис с хорошим рейтингом.

Как избежать «невыгодных условий» и минимизировать риски

  • Проверяйте курс не только на сайте, но и в агрегаторах/на нескольких обменниках/биржах одновременно.
  • Уточняйте все комиссии: за введение фиата, обмен (маржа), вывод, скорость (ускорение транзакции).
  • Выбирайте обменник или продавца с достаточным резервом криптовалюты, иначе могут быть задержки или более высокие надбавки.
  • Следите за зачислением банковских переводов — иногда банки или платежные системы добавляют свои задержки.
  • Если сумма значительная — лучше разбить несколько транзакций и согласовать предварительно с поддержкой сервиса.
Что касается рисков, то покупая крипту за гривну, обращайте внимание на следующее:
  • Колебания курса — правильные обменники пишут условия, как правило, курс должен быть зафиксирован на момент зачисления средств от клиента на счет обменника.
  • Мошенничество/недобросовестные продавцы — особенно на P2P и в обменниках со слабым контролем. Проверяйте рейтинг, отзывы, наличие контактной информации.
  • Непрозрачные комиссии — некоторые обменники закладывают маржу в курс, у некоторых есть «скрытые» сборы (за перевод, вывод, скорость).
  • Регуляторные риски — законодательство в Украине по криптовалюту еще эволюционирует; важно, чтобы платформа соблюдала нормы (KYC, AML), и чтобы пользователь понимал налоговые обязательства.
  • Безопасность кошельков — держать большие суммы лучше на кошельках, где только вы контролируете ключи (hardware-wallet / cold wallet), чем на обменниках или биржах, если это возможно.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
