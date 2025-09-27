0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Опрос MEXC: 46% пользователей используют криптовалюту в качестве защиты от инфляции

Криптовалюта
8
Опрос MEXC: 46% пользователей используют криптовалюту в качестве защиты от инфляции
Опрос MEXC: 46% пользователей используют криптовалюту в качестве защиты от инфляции
На фоне сохраняющегося инфляционного давления и ослабления национальных валют криптовалюта все чаще воспринимается как «тихая гавань». Доля пользователей, которые называют крипту средством защиты от инфляции, выросла с 29% до 46% во 2-м квартале.
Об этом свидетельствует опрос пользователей за 1−2 квартала 2025 года одной из ведущих мировых криптовалютных бирж MEXC.
Читайте также
В Восточной Азии показатель подскочил с 23 до 52%, а на Ближнем Востоке почти удвоился — с 27 до 45%, что подчеркивает роль макроэкономической нестабильности в ускорении внедрения цифровых активов.
Основные выводы:
  1. Доля пользователей, использующих криптовалюту в качестве защиты от инфляции, выросла с 29% в 1-м квартале до 46% во 2-м; лидеры — Восточная Азия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
  2. Латинская Америка движима «комьюнити-принятым» внедрением: владение мемкоинами выросло до 34%, а 63% новых пользователей назвали пассивный доход причиной входа в рынок.
  3. Южная Азия лидирует в торговой активности: спотовая торговля выросла до 52%, при этом 53% пользователей указали финансовую независимость как главный мотив.
  4. Токены публичных блокчейнов остаются основой портфелей (65%+ глобально).
  5. Перераспределение капитала: количество крупных кошельков ($20k+) в Восточной Азии снизилось с 39 до 33%, в то время как средние позиции выросли.

Региональные отличия

Латинская Америка стала культурным центром криптовалюты. Владение мемкоинами увеличилось с 27% до 34% - это самый высокий рост в мире. 63% новых пользователей назвали «получение пассивного дохода» главной мотивацией.
Читайте также
Рынок остается ориентированным на розничных инвесторов, где главную роль играют доходность и комьюнити-токены.
Южная Азия — мировое торговое государство. Спотовая торговля возросла с 45% до 52% — выше глобального среднего, а 53% пользователей стремятся к финансовой независимости.
С учетом молодого, мобильного населения и ограниченного доступа к традиционным финансам регион становится самым динамичным розничным рынком.
Южная Азия также опережает другие регионы по торговле фьючерсами (46%), тогда как Европа показывает более умеренное внедрение, оставаясь ближе к мировым средним.

Портфели и рыночное поведение

Токены публичных блокчейнов остаются основой криптопортфелей: ими владеют более 65% пользователей по всему миру.
Читайте также
Наибольшая уверенность отмечена в Латинской Америке (74%) и Юго-Восточной Азии (70%), где инвесторы рассматривают блокчейн-инфраструктуру как долгосрочную ценность.
Стейблкоины удерживают стабильный уровень (~50% глобально), отражая баланс между снижением рисков и поиском прибыльности.
Торговля фьючерсами показывает разное поведение: Южная Азия (46%) и Юго-Восточная Азия (38%) опережают мировой средний показатель (29%), в то время как Латинская Америка упала до 19%, выбирая более низкорисковые стратегии.
Читайте также
Между тем распределение капитала меняется: количество крупных кошельков ($20k+) в Восточной Азии снизилось с 39% до 33% (фиксация прибыли и давление регуляторов). В то же время растет доля средних кошельков ($5k-$20k), что сигнализирует о более широком и равномерном участии.

Прогноз на 3-й квартал 2025 г.

Результаты опроса указывают на несколько ключевых тенденций, формируемых экономикой и культурой:
  1. Рост использования криптовалюты в качестве защиты от инфляции. На фоне глобальной макронестабильности, слабых валют и инфляции в Восточной Азии и на Ближнем Востоке сохранение капитала становится основным мотивом. Если давление сохранится, защита богатства может стать ведущей причиной входа во всех регионах.
  2. Переход от спекуляций к структурированной торговле. На поздней стадии бычьего рынка аппетит к риску трансформируется. Фьючерсы и маржинальная торговля — уже популярные в Южной Азии (46%) и Юго-Восточной Азии (38%) — продолжат расти, особенно при повышенной волатильности.
  3. Ускорение диверсификации портфелей. Розничный интерес к мемкоинам и трендам типа AI-токенов подогреет краткосрочные притоки капитала, но эти категории остаются волатильными. Основой портфелей останутся публичные блокчейны и платформенные проекты.
  4. Поляризация по уровню капитала. Большие кошельки ($20k+) сокращаются в регионах с жесткой регулировкой (особенно в Восточной Азии), а средние портфели растут по всему миру. Это говорит о более равномерном распределении средств и укреплении роли криптовалют как доступного финансового инструмента.

Что говорят в MEXC

«Внедрение криптовалют развивается по-разному в разных частях света, и универсального подхода здесь нет», — сказала Трейси Джин, операционный директор MEXC.
«От защиты от инфляции в Восточной Азии до роста сообществ в Латинской Америке эти региональные особенности подчеркивают значимость локализованных решений. В MEXC мы стремимся предоставлять продукты, отвечающие местным потребностям, одновременно укрепляя глобальное доверие к криптоэкосистеме».
По материалам:
dev.ua
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems