Опрос MEXC: 46% пользователей используют криптовалюту в качестве защиты от инфляции
На фоне сохраняющегося инфляционного давления и ослабления национальных валют криптовалюта все чаще воспринимается как «тихая гавань». Доля пользователей, которые называют крипту средством защиты от инфляции, выросла с 29% до 46% во 2-м квартале.
Об этом свидетельствует опрос пользователей за 1−2 квартала 2025 года одной из ведущих мировых криптовалютных бирж MEXC.
В Восточной Азии показатель подскочил с 23 до 52%, а на Ближнем Востоке почти удвоился — с 27 до 45%, что подчеркивает роль макроэкономической нестабильности в ускорении внедрения цифровых активов.
Основные выводы:
- Доля пользователей, использующих криптовалюту в качестве защиты от инфляции, выросла с 29% в 1-м квартале до 46% во 2-м; лидеры — Восточная Азия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
- Латинская Америка движима «комьюнити-принятым» внедрением: владение мемкоинами выросло до 34%, а 63% новых пользователей назвали пассивный доход причиной входа в рынок.
- Южная Азия лидирует в торговой активности: спотовая торговля выросла до 52%, при этом 53% пользователей указали финансовую независимость как главный мотив.
- Токены публичных блокчейнов остаются основой портфелей (65%+ глобально).
- Перераспределение капитала: количество крупных кошельков ($20k+) в Восточной Азии снизилось с 39 до 33%, в то время как средние позиции выросли.
Региональные отличия
Латинская Америка стала культурным центром криптовалюты. Владение мемкоинами увеличилось с 27% до 34% - это самый высокий рост в мире. 63% новых пользователей назвали «получение пассивного дохода» главной мотивацией.
Рынок остается ориентированным на розничных инвесторов, где главную роль играют доходность и комьюнити-токены.
Южная Азия — мировое торговое государство. Спотовая торговля возросла с 45% до 52% — выше глобального среднего, а 53% пользователей стремятся к финансовой независимости.
С учетом молодого, мобильного населения и ограниченного доступа к традиционным финансам регион становится самым динамичным розничным рынком.
Южная Азия также опережает другие регионы по торговле фьючерсами (46%), тогда как Европа показывает более умеренное внедрение, оставаясь ближе к мировым средним.
Портфели и рыночное поведение
Токены публичных блокчейнов остаются основой криптопортфелей: ими владеют более 65% пользователей по всему миру.
Наибольшая уверенность отмечена в Латинской Америке (74%) и Юго-Восточной Азии (70%), где инвесторы рассматривают блокчейн-инфраструктуру как долгосрочную ценность.
Стейблкоины удерживают стабильный уровень (~50% глобально), отражая баланс между снижением рисков и поиском прибыльности.
Торговля фьючерсами показывает разное поведение: Южная Азия (46%) и Юго-Восточная Азия (38%) опережают мировой средний показатель (29%), в то время как Латинская Америка упала до 19%, выбирая более низкорисковые стратегии.
Между тем распределение капитала меняется: количество крупных кошельков ($20k+) в Восточной Азии снизилось с 39% до 33% (фиксация прибыли и давление регуляторов). В то же время растет доля средних кошельков ($5k-$20k), что сигнализирует о более широком и равномерном участии.
Прогноз на 3-й квартал 2025 г.
Результаты опроса указывают на несколько ключевых тенденций, формируемых экономикой и культурой:
- Рост использования криптовалюты в качестве защиты от инфляции. На фоне глобальной макронестабильности, слабых валют и инфляции в Восточной Азии и на Ближнем Востоке сохранение капитала становится основным мотивом. Если давление сохранится, защита богатства может стать ведущей причиной входа во всех регионах.
- Переход от спекуляций к структурированной торговле. На поздней стадии бычьего рынка аппетит к риску трансформируется. Фьючерсы и маржинальная торговля — уже популярные в Южной Азии (46%) и Юго-Восточной Азии (38%) — продолжат расти, особенно при повышенной волатильности.
- Ускорение диверсификации портфелей. Розничный интерес к мемкоинам и трендам типа AI-токенов подогреет краткосрочные притоки капитала, но эти категории остаются волатильными. Основой портфелей останутся публичные блокчейны и платформенные проекты.
- Поляризация по уровню капитала. Большие кошельки ($20k+) сокращаются в регионах с жесткой регулировкой (особенно в Восточной Азии), а средние портфели растут по всему миру. Это говорит о более равномерном распределении средств и укреплении роли криптовалют как доступного финансового инструмента.
Что говорят в MEXC
«Внедрение криптовалют развивается по-разному в разных частях света, и универсального подхода здесь нет», — сказала Трейси Джин, операционный директор MEXC.
«От защиты от инфляции в Восточной Азии до роста сообществ в Латинской Америке эти региональные особенности подчеркивают значимость локализованных решений. В MEXC мы стремимся предоставлять продукты, отвечающие местным потребностям, одновременно укрепляя глобальное доверие к криптоэкосистеме».
