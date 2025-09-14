BTC будет стоить $185 тыс. до конца года — аналитики
Ценовая динамика BTC в значительной степени повторяет движения глобальной денежной массы (M2) и золота. Это может свидетельствовать о потенциале значительного роста Bitcoin в ближайшие полгода.
Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Tephra Digital.
Первый график демонстрирует сильную корреляцию между глобальным показателем M2 и BTC с отставанием в 102 дня.
Если историческая зависимость сохранится, то в ближайшие три месяца курс Bitcoin может достигнуть около $167 тыс., что означает годовой прирост более чем на 330%.
Второй график сравнивает динамику золота и Bitcoin с учетом отставания в 200 дней.
В нем указано, что у BTC есть все шансы повторить тренд золота, которое традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов.
В таком случае, уже через 200 дней курс криптовалюты может вырасти до $185 тыс., что соответствует 154% годового прироста.
На графиках также отмечены ключевые события, влиявшие на рынок криптовалют:
- 2021: «рыночная мания» и обвал после запрета криптовалют в Китае
- 2022: «криптозима» и падение биржи FTX
- 2024: утверждение первого спотового биткоина-ETF в США
- 2025: объявленик новых тарифов и политические изменения в США.
