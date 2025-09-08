Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии Сегодня 22:21 — Криптовалюта

Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии

Немецкие власти могли пропустить около 45 000 BTC , связанных с сайтом пиратских фильмов Movie2K, что эквивалентно почти $5 млрд по актуальному курсу. Об этом сообщила аналитическая платформа Arkham, которая обнаружила более сотни кошельков, связанных с проектом, монеты которых не были в обращении с 2019 года.

В январе 2024 года полиция Германии уже изъяла около 50 000 BTC по делу Movie2K. Это была самая большая криптоконфискация в истории страны. Однако летом того же года прокуратура продала их по средней цене $57 900, получив $2,8 млрд. Всего через несколько месяцев стоимость биткоина превысила $90 000, а впоследствии достигла более $100 000, из-за чего власти подверглись критике за «преждевременную распродажу».

Читайте также Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов

Arkham утверждает, что новый кластер кошельков из 45060 BTC не упоминался в отчетах немецких правоохранителей и не был включен в распродажу 2024 года. На пике августа 2025 года эта сумма оценивалась в $5,6 млрд, нынешняя же стоимость составляет около $4,99 млрд.

Чтобы получить доступ к этим активам, правоохранителям следует доказать в суде их связь с незаконной деятельностью Movie2K. Даже после этого они не смогут контролировать биткоины, пока не установят, кто владеет более чем сотней обнаруженных кошельков.

Читайте также Украина стала первой в мире по уровню криптоактивности: детали

Таким образом, Германия рискует вторично потерять миллиарды, если не сможет юридически подтвердить происхождение криптовалют и установить фактический контроль за выявленными средствами.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.