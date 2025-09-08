Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии
Немецкие власти могли пропустить около 45 000 BTC, связанных с сайтом пиратских фильмов Movie2K, что эквивалентно почти $5 млрд по актуальному курсу. Об этом сообщила аналитическая платформа Arkham, которая обнаружила более сотни кошельков, связанных с проектом, монеты которых не были в обращении с 2019 года.
В январе 2024 года полиция Германии уже изъяла около 50 000 BTC по делу Movie2K. Это была самая большая криптоконфискация в истории страны. Однако летом того же года прокуратура продала их по средней цене $57 900, получив $2,8 млрд. Всего через несколько месяцев стоимость биткоина превысила $90 000, а впоследствии достигла более $100 000, из-за чего власти подверглись критике за «преждевременную распродажу».
Arkham утверждает, что новый кластер кошельков из 45060 BTC не упоминался в отчетах немецких правоохранителей и не был включен в распродажу 2024 года. На пике августа 2025 года эта сумма оценивалась в $5,6 млрд, нынешняя же стоимость составляет около $4,99 млрд.
Чтобы получить доступ к этим активам, правоохранителям следует доказать в суде их связь с незаконной деятельностью Movie2K. Даже после этого они не смогут контролировать биткоины, пока не установят, кто владеет более чем сотней обнаруженных кошельков.
Таким образом, Германия рискует вторично потерять миллиарды, если не сможет юридически подтвердить происхождение криптовалют и установить фактический контроль за выявленными средствами.
Поделиться новостью
Также по теме
Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии
Семья Трампа заработала $1,3 млрд на криптовалюте за несколько недель
Пышный прокомментировал урегулирование обращения виртуальных активов
К концу года Bitcoin может достичь $126 тыс., — отчет JPMorgan
Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов
Украина стала первой в мире по уровню криптоактивности: детали