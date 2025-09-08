0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии

Криптовалюта
1
Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии
Криптовалютные аналитики зафиксировали $5 миллиардов в биткоинах, которые мог потерять регулятор Германии
Немецкие власти могли пропустить около 45 000 BTC, связанных с сайтом пиратских фильмов Movie2K, что эквивалентно почти $5 млрд по актуальному курсу. Об этом сообщила аналитическая платформа Arkham, которая обнаружила более сотни кошельков, связанных с проектом, монеты которых не были в обращении с 2019 года.
Читайте также
В январе 2024 года полиция Германии уже изъяла около 50 000 BTC по делу Movie2K. Это была самая большая криптоконфискация в истории страны. Однако летом того же года прокуратура продала их по средней цене $57 900, получив $2,8 млрд. Всего через несколько месяцев стоимость биткоина превысила $90 000, а впоследствии достигла более $100 000, из-за чего власти подверглись критике за «преждевременную распродажу».
Читайте также
Arkham утверждает, что новый кластер кошельков из 45060 BTC не упоминался в отчетах немецких правоохранителей и не был включен в распродажу 2024 года. На пике августа 2025 года эта сумма оценивалась в $5,6 млрд, нынешняя же стоимость составляет около $4,99 млрд.
Чтобы получить доступ к этим активам, правоохранителям следует доказать в суде их связь с незаконной деятельностью Movie2K. Даже после этого они не смогут контролировать биткоины, пока не установят, кто владеет более чем сотней обнаруженных кошельков.
Читайте также
Таким образом, Германия рискует вторично потерять миллиарды, если не сможет юридически подтвердить происхождение криптовалют и установить фактический контроль за выявленными средствами.
По материалам:
noworries
Криптовалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems