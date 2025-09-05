Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов Сегодня 20:39 — Криптовалюта

Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов

Правительство Венесуэлы постепенно разрешает частному сектору использовать привязанные к доллару криптовалюты на валютных биржах. Причина — ограничения США на экспорт нефти, сокращающие объем доступной иностранной валюты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции США, которые власти Венесуэлы называют «экономической войной», блокируют многие бизнес-операции. Компании, желающие покупать сырье за ​​границей, вынуждены менять боливары на доллары, полученные от нефтеторговли и транзакций с иностранными картами, которые приходят на биржу через центральный банк.

Но доходы от нефти в последнее время уменьшились. Хотя в августе Минфин США разрешил компании Chevron возобновить экспорт венесуэльской нефти после трехмесячной паузы, лицензия запрещает производить выплаты правительству, что уменьшает количество долларов в системе.

В ответ с июня правительство стало больше разрешать использование USDT (Tether) — цифровой валюты, привязанной к курсу доллара и предназначенной для стабильности. Это помогает экономике работать даже под санкциями, в частности, поддерживать производство базовых продуктов.

«Когда один канал закрывается, открываются другие», — сказал один из предпринимателей об использовании криптовалюты. Другие источники считают, что его применение будет только расти. Государственная нефтедобывающая компания PDVSA еще с прошлого года постепенно переводит часть сделок в USDT.

Продажей криптовалюты компаниям занимаются всего несколько банков. Предприятия должны иметь одобренный властями цифровой кошелек и получают туда эквивалент боливаров. Затем они могут либо продать криптовалюту, либо рассчитаться с внутренними или зарубежными поставщиками.

По оценкам Ecoanalitica, в июле приватному сектору было продано криптовалют на 119 млн долларов. В то же время, Центробанк Венесуэлы за первые семь месяцев года влил в валютный рынок около 2 млрд долларов — на 14% меньше, чем в прошлом году.

Економічна Правда

