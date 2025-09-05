0 800 307 555
ру
Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов

Криптовалюта
Венесуэла переходит на криптовалюту из-за нехватки долларов
Правительство Венесуэлы постепенно разрешает частному сектору использовать привязанные к доллару криптовалюты на валютных биржах. Причина — ограничения США на экспорт нефти, сокращающие объем доступной иностранной валюты.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Санкции США, которые власти Венесуэлы называют «экономической войной», блокируют многие бизнес-операции. Компании, желающие покупать сырье за ​​границей, вынуждены менять боливары на доллары, полученные от нефтеторговли и транзакций с иностранными картами, которые приходят на биржу через центральный банк.

Но доходы от нефти в последнее время уменьшились. Хотя в августе Минфин США разрешил компании Chevron возобновить экспорт венесуэльской нефти после трехмесячной паузы, лицензия запрещает производить выплаты правительству, что уменьшает количество долларов в системе.
В ответ с июня правительство стало больше разрешать использование USDT (Tether) — цифровой валюты, привязанной к курсу доллара и предназначенной для стабильности. Это помогает экономике работать даже под санкциями, в частности, поддерживать производство базовых продуктов.
«Когда один канал закрывается, открываются другие», — сказал один из предпринимателей об использовании криптовалюты. Другие источники считают, что его применение будет только расти. Государственная нефтедобывающая компания PDVSA еще с прошлого года постепенно переводит часть сделок в USDT.
Продажей криптовалюты компаниям занимаются всего несколько банков. Предприятия должны иметь одобренный властями цифровой кошелек и получают туда эквивалент боливаров. Затем они могут либо продать криптовалюту, либо рассчитаться с внутренними или зарубежными поставщиками.
По оценкам Ecoanalitica, в июле приватному сектору было продано криптовалют на 119 млн долларов. В то же время, Центробанк Венесуэлы за первые семь месяцев года влил в валютный рынок около 2 млрд долларов — на 14% меньше, чем в прошлом году.
По материалам:
Економічна Правда
Криптовалюта
