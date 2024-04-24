Из-за санкций Венесуэла увеличит использование криптовалют в контрактах при экспорте нефти — Finance.ua
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Из-за санкций Венесуэла увеличит использование криптовалют в контрактах при экспорте нефти

Энергетика
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Из-за санкций Венесуэла увеличит использование криптовалют в контрактах при экспорте нефти
Из-за санкций Венесуэла увеличит использование криптовалют в контрактах при экспорте нефти
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует увеличить использование криптовалюты при экспорте нефти и топлива, поскольку США возобновили нефтяные санкции против страны, сообщили три человека, знакомые с планом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
На минувшей неделе Министерство финансов США предоставило клиентам и поставщикам PDVSA срок до 31 мая, чтобы свернуть транзакции по генеральной лицензии. Этот шаг усложнит для страны увеличение добычи и экспорта нефти, поскольку компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США на ведение бизнеса с Венесуэлой.
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PDVSA с прошлого года постепенно переводила продажи нефти в USDT — криптовалюту, также известную как Tether, стоимость которой привязана к доллару США и предназначена для поддержания стабильной стоимости. Возвращение нефтяных санкций ускоряет этот переход, чтобы снизить риск замораживания выручки от продажи на счетах в иностранных банках из-за этих мер, говорят люди.
«У нас есть разные валюты, согласно тому, что указано в контрактах», — заявил на прошлой неделе в интервью агентству Reuters министр нефти Венесуэлы Педро Телечеа, добавив, что в некоторых контрактах предпочтение отдается цифровой валюте как способу оплаты.
Доллар США является преимущественной валютой для транзакций на мировом рынке нефти. Несмотря на то, что в некоторых странах платежи в криптовалюте возникают, они не являются частым явлением.
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В своем электронном письме Tether заявил, что уважает список санкционных организаций Министерства финансов США и «стремится работать над тем, чтобы адреса, на которые распространяются санкции, были немедленно заморожены».
В прошлом году PDVSA потряс коррупционный скандал после обнаружения около 21 миллиарда долларов неучтенной дебиторской задолженности за экспорт нефти за последние годы, частично связанной с предыдущими транзакциями с помощью других криптовалют.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Економічна Правда
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