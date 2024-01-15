Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro — Finance.ua

Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro
Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro.
15 января все монеты автоматически конвертируются в местные боливары, сообщает Barrons.
Одновременно будут закрыты все криптовалютные кошельки на платформе Patria — единственном сайте, где торгуется El Petro.
«Из очень надежного источника мы получили печальные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла», — говорится в сообщении CryptoLand Venezuela.
Цифровая валюта El Petro, якобы обеспеченная добываемой в стране нефтью, появилась в 2018 году.
Ряд местных предприятий обязали принимать его к оплате. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал новую систему зарплат и цен, привязанную к национальной цифровой валюте. К ней даже планировали привязать боливар.
Однако монета не пользовалась высоким спросом, розничные продавцы отказывались принимать ее к оплате.
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