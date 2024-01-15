Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro — Finance.ua
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Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro

Криптовалюта
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Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro
Венесуэла отказалась от национальной цифровой валюты El Petro
Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro.
15 января все монеты автоматически конвертируются в местные боливары, сообщает Barrons.
Одновременно будут закрыты все криптовалютные кошельки на платформе Patria — единственном сайте, где торгуется El Petro.
«Из очень надежного источника мы получили печальные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла», — говорится в сообщении CryptoLand Venezuela.
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Цифровая валюта El Petro, якобы обеспеченная добываемой в стране нефтью, появилась в 2018 году.
Ряд местных предприятий обязали принимать его к оплате. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал новую систему зарплат и цен, привязанную к национальной цифровой валюте. К ней даже планировали привязать боливар.
Однако монета не пользовалась высоким спросом, розничные продавцы отказывались принимать ее к оплате.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
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