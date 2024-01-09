Угрожают ли криптоактивы финансовой стабильности Украине — комментарий Минцифры
Сейчас в Парламенте зарегистрированы два законопроекта о криптоактивах — № 10 225 от НКЦБФР и альтернативный № 10 225−1 от Минцифры. Оба законопроекта содержат положение о том, что функцию средства платежа может выполнять только отдельный вид виртуальных активов — токены электронных денег.
Об этом написал в Facebook заместитель главы Минцифры Александр Борняков.
О чем законопроект от НКЦБФР
По его словам, законопроект от НКЦБФР под токеном электронных денег понимает разновидность виртуального актива, имеющую целью поддержание своей стабильной стоимости путем привязки к стоимости исключительно одной официальной валюты.
Пункт 3 статьи 4 законопроекта отсылает в раздел V, которым регулируются вопросы эмиссии и обращения токенов электронных денег, а пункт 3 статьи 54 этого раздела прямо указывает, что для использования на территории Украины эмитенты токенов электронных денег имеют право осуществлять выпуск токенов электронных денег, номинированных исключительно в гривне.
О чем законопроект от Минцифры
Законопроект от Минцифры классифицирует в качестве токенов электронных денег виртуальные активы, стоимость которых связана со стоимостью украинской гривны (пункт 28 части 1 статьи 1 законопроекта).
Части 3 и 4 статьи 5 предусматривают, что именно токены электронных денег являются законным средством расчетов за товары, работы и услуги на всей территории Украины, а эмитентами и оферентами токенов электронных денег в Украине могут быть исключительно банки и небанковские финансовые учреждения, которые являются резидентами Украины.
«Оба проекта закона устанавливают, что рынок виртуальных активов в части эмиссии и обращения токенов электронных денег, которые могут использоваться как средство платежа, регулируется Нацбанком потому, что это его зона ответственности», — объясняет замглавы Минцифры.
Он отмечает, что правовой режим номинированных в гривне токенов электронных денег будет соответствовать тому, что применяется к обычным электронным деньгам, которые уже использовались в государстве без влияния на макроэкономическую стабильность.
«Эти токены должны быть полностью обеспечены наличной или безналичной гривной, что будет 100% предохранителем от возможных случаев изменения общего размера денежной массы. Уверен, что коллеги из НБУ не допустят внедрения каких-либо слишком рисковых моделей. Все остальные виртуальные активы будут использоваться только в виртуально среде, без рисков для реальной экономики», — написал он и добавил, что развитие бизнеса, создание новых рабочих мест и предпосылок для дополнительных налоговых поступлений — это наша ответственность перед Украиной. Поэтому нужно без промедлений продолжить работу над принятием профильного законодательства о виртуальных активах.
Справка Finance.ua:
- ранее первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова заявила, что НБУ не считает криптоактивы средством платежа и не планирует менять эту позицию в ближайшем будущем;
- по ее словам, во время войны какие-либо изменения ландшафта и инструментария денежно-кредитной политики несут определенные риски.
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