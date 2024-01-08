У НБУ заявили, що криптоактиви не є засобом платежу — Finance.ua

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У НБУ заявили, що криптоактиви не є засобом платежу

Криптовалюта
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У НБУ заявили, що криптоактиви не є засобом платежу
У НБУ заявили, що криптоактиви не є засобом платежу
Національний банк України (НБУ) не вважає криптоактиви засобом платежу і не планує змінювати цю позицію в найближчому майбутньому.
Таку тезу висловила перший заступник голови регулятора Катерина Рожкова, передає Incrypted.
«Ми поки що на цьому шляху [легалізації криптоактивів] перебуваємо там же, де і кілька років тому. Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Це не гроші. У цьому питанні наша позиція збігається з думкою колег з Міжнародного валютного фонду», — підкреслила Рожкова.
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За її словами, під час війни будь-які зміни ландшафту та інструментарію грошово-кредитної політики несуть певні ризики.
Крім того, Рожкова згадала меморандум про співпрацю української влади з МВФ. Він, серед іншого, передбачає оцінку актуального законодавства про віртуальні активи.
Нагадаємо, у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку раніше прокоментували можливість деяких поправок до нього. Також в агентстві підкреслили, що запропонований регулятором законопроєкт враховує рекомендації МВФ.
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«Саме тому в меморандумі є окремий пункт про те, що ми разом з експертами МВФ вивчимо основні підходи та практики країн ЄС і всього світу до регулювання криптоактивів, після чого подивимось, як правильно імплементувати це в наше законодавство», — наголосила Рожкова.
За словами заступника голови НБУ, це не основний пріоритет агентства, оскільки для України зараз важливішою є макроекономічна стабільність. Рожкова заявила, що це один з основних чинників забезпечення подальшого відновлення і надходжень до бюджету, що, своєю чергою, дасть змогу фінансувати армію.

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За матеріалами:
incrypted
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