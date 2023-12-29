Bitcoin може досягти рекордного мінімуму у 2024 році — Finance.ua

Bitcoin може досягти рекордного мінімуму у 2024 році Сьогодні 06:33 — Криптовалюта

Bitcoin може досягти рекордного мінімуму у 2024 році

Популярний криптоаналітик попереджає, що флагманський криптоактив може пережити «корекцію в стилі 2019 року».

У новому оновленні стратегії криптоаналітик Бенджамін Коуен розповідає своїм 788 000 підписникам на YouTube, що цінова модель Bitcoin, яка передувала корекції у 2019 році, може повторитися.

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«Якщо він [ BTC ] дійсно отримає цю поглинаючу свічку, яка повністю знищить втрати попереднього тижня, а потім ми отримаємо наступний рух в останній тиждень грудня, то це буде дуже схожий на той, що ми бачили в середині 2019 року, якраз перед першим зниженням ставки [ФРС]. Це те, над чим варто замислитися. Чи буде це відбуватися схожим чином, чи ні?» — роздумує аналітик.

Графік Коуена показує, що у 2019 році Bitcoin знизився з приблизно $13 000 до $9 167. На графіку також показано падіння Bitcoin до рівня нижче $4 000 приблизно в той самий час, коли процентні ставки досягли дна у 2019 році.

Коуен також зазначає, що Bitcoin може досягти локального максимуму, а потім знизитися приблизно за місяць до зниження ставки ФРС, як це було у 2019 році. За його словами, деякі люди вважають, що зниження ставки ФРС може відбутися вже в січні, в той час, як більшість експертів ставлять на зниження ставки в березні.

«Одна з речей, на яку ми вказували раніше, — це те, що біткоїн досяг локального максимуму, знову ж таки, це не був великий максимум, і навіть після цього максимуму 2019 року ми навіть не пішли встановлювати новий мінімум, але цей максимум був досягнутий до того, як ФРС почала знижувати ставки. Ми говорили про це, мабуть, понад рік. Якщо ми проведемо лінію від першого зниження ставки, яке відбулося в липні 2019 року, то побачимо, що Bitcoin фактично досяг свого максимуму якраз перед першим зниженням ставки, за місяць до нього.

Зараз ніхто не знає, коли відбудеться перше зниження ставки. Дехто каже, що ФРС почне знижувати ставку у січні. Багато хто думає, що це станеться у березні. Звичайно, багато чого залежатиме від того, як розвиватиметься ринок праці до того часу", — пояснює криптоексперт.

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