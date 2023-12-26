Яка країна очолила рейтинг за інтересом до Bitcoin — Finance.ua

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Яка країна очолила рейтинг за інтересом до Bitcoin

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Яка країна очолила рейтинг за інтересом до Bitcoin
Яка країна очолила рейтинг за інтересом до Bitcoin
У рейтингу країн за інтересом до Bitcoin у 2023 році на першому місці опинилася невелика країна із Центральної Америки — Сальвадор. Про це свідчать дані Google Trends, повідомляє Cointelegraph.
На другому місці в рейтингу інтересу до Bitcoin — Бразилія, яка змістила з нього Нігерію. Дані пошукових запитів у Google свідчать про те, що зі зростанням популярності Bitcoin в Бразилії, найбільш густонаселеній країні Латинської Америки, нігерійські користувачі останнім часом почали віддавати перевагу іншим цифровим активам.
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2022 року на першому місці цього рейтингу був Сальвадор, на другому — Нігерія, а на третьому — Бразилія.
Сальвадор, єдина країна у світі, яка визнала Bitcoin законним платіжним засобом, запустила 7 грудня програму «Громадянство за пожертвування». Програма надає право отримати сальвадорський паспорт в обмін на $1 млн у BTC.

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Активно розвивається Bitcoin-індустрія й у Бразилії. Тут нещодавно найбільший приватний банк Itaú Unibanco надав клієнтам нову послугу з торгівлі Bitcoin за допомогою своєї платформи ion. У зв’язку зі зростанням популярності BTC у Бразилії влада країни вирішила посилити питання регулювання. Керуючий центробанком Роберто Кампос Нето пояснив це тим, що цифрові активи використовуються для «ухилення від сплати податків».
Тим часом на країни Африки, розташовані на південь від Сахари, у період з липня 2022 року по червень 2023 року припало 2,3% світового обсягу транзакцій, пов’язаних з Bitcoin і криптовалютами. У Нігерії інтерес до Bitcoin й інших цифрових активів зростав, коли вартість найри падала, переважно у червні та липні 2023 року.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
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