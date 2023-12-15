Bitcoin у 2024 році може зрости до $80 000 — прогноз Сьогодні 05:05 — Технології&Авто

Аналітик компанії Bitwise Раян Расмуссен розповів, скільки коштуватиме Bitcoin у 2024 році, і дав десять додаткових прогнозів щодо ситуації на крипторинку.

Так, Расмуссен вважає, що у наступному році флагманський криптоактив зможе досягти позначки $80 000. Головними драйверами зростання BTC аналітик назвав прийдешній халвінг і ймовірний запуск спотових Bitcoin-ETF у США. Зазначимо, що аналітики Bloomberg вважають, що запуск інструменту відбудеться вже у січні наступного року. Халвінг же відбудеться наприкінці квітня.

Ось кілька прогнозів, якими поділився Расмуссен:

1. Спотові ETF на Bitcoin стануть найуспішнішими вторгованими фондами на біржі.

«За нашими оцінками, протягом п’яти років спотові Bitcoin-ETF можуть зайняти 1% американського ринку ETF вартістю $7,2 трильйона, або $72 мільярди в AUM (активи під управлінням)», — написав Расмуссен.

2. Найбільшій криптобіржі Coinbase вдасться подвоїти виторг. Бізнес-результати торгової платформи перевершать очікування аналітиків з Волл-стріт.

3. Обсяг переказів зі стейблкоїнами перевершить показники найбільшої платіжної системи Visa.

4. JPMorgan створить токенізований ончейн-фонд на тлі зростання інтересу Волл-стріт до токенізованих активів.

5. Прибутки Ethereum зростуть більш ніж у 2 рази й досягнуть $5 мільярдів на тлі зростання інтересу учасників ринку до децентралізованих додатків.

6. Тейлор Свіфт запустить свою колекцію NFT-токенів. Свій прогноз аналітик пояснив інтересом стримінгового сервісу Spotify, на якому виконавиця посіла перше місце за кількістю прослуховувань, до невзаємозамінних токенів.

7. Віртуальні помічники на базі штучного інтелекту почнуть використовувати криптовалюту для оплати покупок. Так криптовалюта закріпить за собою статус інтернет-грошей.

8. Інвестори вкладуть у ринки прогнозів понад $100 млн.

9. Апгрейд EIP-4844 допоможе знизити середню вартість ETH-транзакцій до рівнів нижче $0.01.

10. До кінця 2024 року кожен четвертий фінансовий консультант використовуватиме криптовалюту на клієнтських рахунках.

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