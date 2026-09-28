Україна увійшла до топ-10 країн світу за прийняттям криптовалют
Україна посіла сьоме місце у світі за рівнем прийняття криптовалют. Країна зберегла високу позицію навіть на тлі значного падіння загальної капіталізації крипторинку.
Про це йдеться в новому Global Crypto Adoption Index 2026 від Chainalysis. Дослідження охоплює період із 1 липня 2025 року до 30 червня 2026 року та показує, що Україна залишається одним із найбільших ринків криптоактивів попри глобальний спад ринку.
У рейтингу Україна випередила Таїланд, Південну Африку та Канаду, але поступилася Бразилії, США, Нігерії, Японії, Південній Кореї та Індії.
Цьогоріч Chainalysis вперше застосувала оновлену методологію. Вона враховує чотири компоненти:
- обсяги криптосервісів;
- внутрішні P2P-транзакції;
- транскордонні перекази;
- криптоактиви, що зберігаються ончейн.
Таким чином, індекс враховує не лише активність користувачів на біржах, а й використання криптовалют для переказів, зберігання коштів та інших операцій.
Яке місце Україна посіла за окремими показниками
За даними Chainalysis, глобальна криптоекономіка за звітний період скоротилася лише на 1,6% — із $9,5 трлн до $9,4 трлн. Водночас загальна капіталізація крипторинку впала приблизно на 50%, або на $2,1 трлн.
Аналітики пов’язують відносну стійкість ончейн-активності з ширшим використанням криптовалют, зокрема стейблкоїнів.
Україна посіла восьме місце за обсягом активності криптосервісів та за ончейн-балансами. За внутрішньою P2P-економікою та транскордонними потоками країна опинилася на шостому місці.
Одним із помітних глобальних трендів стало зростання роздрібної активності. Перекази до $100 збільшилися на 78,4%, а транзакції на $100−1000 — на 58,6%.
Водночас транскордонні перекази стейблкоїнів зросли на 77,5% — зі $124,2 млрд до $220,3 млрд.
Віцепрезидент з економіки Tether Філіп Градвелл зазначив, що така активність має ознаки реального використання, а не спекуляцій:
«Активність стала стабільною, проходить через гаманці в усталеному ритмі, а не сплесками. Це ознака торгової та бізнес-активності, а не спекуляцій».
Як змінювалася позиція України в рейтингу
Україна посіла сьоме місце у рейтингу 2026 року, однак у попередні роки її позиція змінювалася. Водночас через оновлення методології Chainalysis пряме порівняння результатів між роками має обмеження.
Позиції України були такими:
- 2023 рік — 5 місце. Україна входила до топ-5 після Індії, Нігерії, В’єтнаму та США;
- 2024 рік — 6 місце. Україну випередили Індія, Нігерія, Індонезія, США та В’єтнам;
- 2025 рік — 8 місце. Україна опинилася після Індії, США, Пакистану, В’єтнаму, Бразилії, Нігерії та Індонезії.
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