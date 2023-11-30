В NovaPay, Rozetka и АТБ рассказали, рассматривают ли расчет криптовалютой — Finance.ua

В NovaPay, Rozetka и АТБ рассказали, рассматривают ли расчет криптовалютой Сегодня 16:45 — Криптовалюта

В NovaPay, Rozetka и АТБ рассказали, рассматривают ли расчет криптовалютой

NovaPay, Rozetka и АТБ не рассматривают расчет криптовалютой.

Об этом на форуме Mind WinTech Summit 2023 сообщили представители компаний Алексей Рубан, Александр Лапко и Денис Сапарбаев соответственно, пишет Mind.

Рубан объяснил, что для внедрения соответствующих технологий прежде всего не готово законодательство. По его прогнозам, бизнес может начать использовать криптовалюту для расчета не ранее чем через 10 лет.

«Для нас это серая сфера, крупный бизнес не хочет увязывать себя с этим, пока не будет законодательства. Мы не будем первыми в этом», — прокомментировал Рубан.

Сапарбаев добавил, что АТБ в этом вопросе достаточно консервативен. По мнению чиновника, криптовалюта создана для инвестиций, а не для расчетов.

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В то же время Лапко заявил, что Rozetka рассматривала интеграцию крипторасчетов раньше, однако перед компанией встали две проблемы: повышенная стоимость и законодательство.

«Пик был в конце 22 года. Все приходили и просили „прикрутить“. Но здесь две проблемы: узаконить и стоимость. Получается, что дороже. Пока это не для ритейла», — подчеркнул представитель Rozetka.

Mind По материалам:

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