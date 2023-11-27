Нардепы готовят еще несколько законопроектов о криптовалютах — Finance.ua

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Нардепы готовят еще несколько законопроектов о криптовалютах

Криптовалюта
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Нардепы готовят еще несколько законопроектов о криптовалютах
Нардепы готовят еще несколько законопроектов о криптовалютах
В течение полугода в Украине появятся новые варианты закона «О виртуальных активах» и законопроект о налогообложении криптовалютных операций.
Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины, глава МФО Blockchain4Ukraine Алексей Жмеренецкий в рамках Binance Super Meetup во Львове.
Нардеп рассказал, что текущие нормативные акты, представленные НКЦБФР и Минцифры, сильно расходятся. В частности он упомянул разные налоговые ставки, а также разный масштаб внедрения норм MiCA.

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Украина еще не член ЕС, а предусмотренное в MiCA регулирование сложнее. В текущих условиях, когда в Украине нет большого крипторынка и капитала на нем, имплементация жестких требований сделает нашу страну менее конкурентоспособной", — объяснил Жмеренецкий.
С этой целью рабочая группа планирует подготовить некий усредненный вариант законодательного регулирования, чтобы достичь компромисса между предложениями НКЦБФР и Минцифры. Также в нем будут учтены пожелания FATF и Еврокомиссии.
«При оптимистическом раскладе текст будет готов к концу весны, а потом можно будет через месяц-полтора все это принять», — добавил Жмеренецкий.

Справка Finance.ua:

  • в Украине планируют ввести налоги на криптовалюту Законопроект № 10 225 был представлен 7 ноября. Закон разрешает налогоплательщикам самостоятельно определять итоговый финансовый результат (прибыль или убыток) от операций с виртуальными активами;
  • группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 10 225−1 об обороте виртуальных активов в Украине. Закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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