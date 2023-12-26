Доходы майнеров Bitcoin за 2023 год выросли в четыре раза — Finance.ua
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Доходы майнеров Bitcoin за 2023 год выросли в четыре раза

Криптовалюта
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Доходы майнеров Bitcoin за 2023 год выросли в четыре раза
Доходы майнеров Bitcoin за 2023 год выросли в четыре раза
В прошлом году люди, занимающиеся майнингом Bitcoin, заработали на 400% больше благодаря комиссиям. Каждый день они получали около 2 миллионов долларов только с комиссий.
За весь 2023 год их доход составил около 10 миллиардов долларов, а за последние 15 лет — 57 миллиардов долларов. Эти цифры основаны на том, что майнеры сразу обменивают Bitcoin на обычные деньги.
Но многие майнеры хранят Bitcoin в надежде на дальнейший рост его стоимости.

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В декабре 2023 года майнинг стал наиболее прибыльным за последние два года, достигнув 0,12 доллара за каждый терахеш в секунду.
Тогда же увеличилась сложность добычи Bitcoin, достигнув рекордного уровня на отметке 72,01 T, увеличившись на 7%.
За весь год эффективность майнинга выросла почти вдвое. Показатель продуктивности подскочил с 250 EH/s в начале года до 480 EH/s на текущий момент.
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По материалам:
Телеканал новин 24
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