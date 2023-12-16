Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko — Finance.ua
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Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko

Криптовалюта
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Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko
Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko
Более половины стран мира уже законодательно легализовали криптовалюту.
Об этом свидетельствует новый отчет аналитической платформы CoinGecko.
По результатам анализа, 119 стран и 4 заморские территории Великобритании официально признали цифровые активы, составляющие более 60% всех стран мира.

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Европейский регион оказался в лидерах, где 39 из 41 страны, или 95%, узаконили криптовалюты. В Северной и Южной Америке также наблюдается высокий уровень легализации — 24 страны или 77,4%.
Азия и Африка показали схожие проценты, но аналитики отмечают, что легализация еще не означает полное регулирование цифровых активов, и только 52,1% из перечисленных 119 стран приняли полноценное законодательство в этом вопросе.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
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