Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko Сегодня 05:43 — Криптовалюта

Более 60% стран мира легализовали криптовалюты — CoinGecko

Более половины стран мира уже законодательно легализовали криптовалюту.

Об этом свидетельствует новый отчет аналитической платформы CoinGecko.

По результатам анализа, 119 стран и 4 заморские территории Великобритании официально признали цифровые активы, составляющие более 60% всех стран мира.

Европейский регион оказался в лидерах, где 39 из 41 страны, или 95%, узаконили криптовалюты . В Северной и Южной Америке также наблюдается высокий уровень легализации — 24 страны или 77,4%.

Азия и Африка показали схожие проценты, но аналитики отмечают, что легализация еще не означает полное регулирование цифровых активов, и только 52,1% из перечисленных 119 стран приняли полноценное законодательство в этом вопросе.

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