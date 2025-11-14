Нацбанк Чехии тестирует операции с биткоином Сегодня 19:33 — Криптовалюта

Чешский национальный банк сообщил, что приобрел биткоины и другие цифровые активы на блокчейне на сумму 1 миллион долларов, чтобы получить практический опыт работы с цифровыми рынками. Оценка этого проекта запланирована через два или три года.

Об этом сообщает Reuters.

Основу портфеля составляют биткоины. В него также вошли стейблкоины, привязанные к доллару США, а также токенизированный депозит. Все активы приобретены через регулируемую биржу.

В сообщении говорится, что портфель создан для приобретения практического опыта владения цифровыми активами и тестирования связанных процессов.

Что тестирует регулятор

В рамках тестового портфеля банк будет проверять полную цепочку сделок. Среди них техническое администрирование ключей, многоуровневые процедуры согласования, разработка кризисных сценариев, проверка механизмов безопасности и соблюдение требований в сфере противодействия отмыванию денег.

Глава центробанка Алеш Михль, впервые выразивший идею изучения биткоина в январе, отметил, что появляются новые способы осуществления платежей и инвестиций. По его словам, банк хочет быть готов к этим изменениям.

Михль подчеркнул, что в будущем пользователи могут получить возможность легко покупать токенизированные чешские облигации и другие активы.

Могут ли цифровые активы стать частью резервов

Чешский Нацбанк заявил, что оценит результаты проекта. Вопрос о возможном включении цифровых активов в резервы оставляют открытым. Первую идею об использовании биткоинов в резервах ранее холодно принял Европейский центральный банк. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила мнение, что биткоин не станет резервным активом для стран ЕС.

