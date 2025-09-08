Семья Трампа заработала $1,3 млрд на криптовалюте за несколько недель Сегодня 18:33 — Криптовалюта

Семья Трампа заработала $1,3 млрд на криптовалюте за несколько недель

За считанные недели семья президента Дональда Трампа смогла увеличить свой капитал примерно на $1,3 млрд благодаря двум криптовалютным проектам, каждый из которых существует меньше года

Речь идет о компаниях World Liberty Financial и отдельной майнинговой фирме American Bitcoin Corp. Эти результаты демонстрируют, что даже совсем новые проекты могут быстро превращаться в значительное материальное богатство для первой семьи страны. Суммы новых доходов сопоставимы со стоимостью долгосрочных инвестиций Трампов в гольф-курорты и другие недвижимые объекты, с которыми их имя было традиционно ассоциировано.

На сегодняшний день состояние семьи оценивается в $7,7 млрд по версии Bloomberg Billionaires Index.

Основные фигуры крипто-направления в семье — старшие сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, которые до сих пор занимают должности исполнительных вице-президентов Trump Organization, но все больше становятся лицом растущего крипто-портфеля. Вместе с ними в проектах участвует и младший сын президента Баррон.

World Liberty Financial, основанная в прошлом году, достигла важного этапа 1 сентября, открыв клиентам возможность торговать собственным токеном WLFI. В прошлом месяце компания заключила выгодную сделку с публичной фирмой Alt5 Sigma, которая закупила токены на сумму примерно $1,5 млрд, что принесло семье Трампов около $670 млн добавочной стоимости. Эти цифры учитываются Bloomberg как часть семейного капитала, однако около $4 млрд принадлежащих Трампам токенов пока остаются заблокированными и не включены в расчет.

American Bitcoin Corp., созданная в марте для майнинга виртуальных активов, принесла Эрику Трампу более $500 млн после резкого роста акций на дебютной торговой сессии 3 сентября. Эти события демонстрируют, что первая семья страны открывает для себя новую реальность: недвижимость и курортные проекты, традиционно ассоциированные с именем Трампа, уступают место более динамичным источникам доходов.

Кроме того, Трампы разрабатывают новые идеи, включая «токенизацию» недвижимости — создание цифровых аналогов реальных объектов. По словам Уоррена Хуи, соучредителя компании Soul Ventures, инвестировавшей в Alt5 Sigma, Эрик Трамп был среди тех, кто продвигал эту концепцию. Хуи отметил, что доверяет Эрику благодаря его опыту в гостиничном бизнесе и недвижимости.

World Liberty и American Bitcoin работают на стыке криптовалютного рынка и публичных компаний. Если раньше энтузиасты крипторынка искали альтернативу традиционным финансовым инструментам, теперь все чаще они используют публичные компании для увеличения стоимости своих токенов. Эта модель, в частности, развита Майклом Сейлором и позволяет создавать более стабильный спрос на волатильные цифровые активы.

При администрации Байдена крипторинок находился под более жестким контролем, включая судебные разбирательства против таких компаний, как Coinbase и Kraken. Однако при президентстве Трампа, который назначал «дружественных» регуляторов и обещал сделать США «крипто-столицей мира», большинство таких дел было закрыто.

В ходе конференции Bitcoin Asia в конце августа Эрик Трамп сообщил, что убеждал своего отца выступить перед поклонниками биткоина во время предвыборной кампании в Нэшвилле. Он сам активно инвестирует в криптовалюту уже несколько лет и сейчас помогает семье накапливать новое богатство. На конференции он призвал участников покупать биткоин без промедления, ссылаясь на рекомендации Майкла Сейлора.

Детали соглашения с Alt5 Sigma: компания, зарегистрированная в Лас-Вегасе и ранее ориентированная на биотехнологии, согласилась приобрести токены WLFI на $1,5 млрд: частично через обмен акций на токены, частично за наличные. В результате Трампы получили около $670 млн «в эквиваленте», еще примерно $500 млн они заработают с продажи токенов. Несмотря на то, что акции Alt5 Sigma потеряли более половины своей стоимости с момента сделки, они все еще оцениваются почти в $170 млн для семьи Трампов.

На сегодняшний день семья владеет 22,5 млрд токенов WLFI, полученных при запуске проекта. Лишь небольшая часть токенов начала торговаться на рынке на прошлой неделе, что потенциально оценивает их долю в $4 млрд, однако основная часть принадлежащих Трампам токенов до сих пор заблокирована.

По словам Эрика Трампа, их проекты находятся «на острие копья», и семья готова полностью переписать подход к новым источникам богатства, используя сочетание криптовалют и публичных рынков.

