Пышный прокомментировал урегулирование обращения виртуальных активов

Криптовалюта
26
Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал последние новости по теме законодательного урегулирования обращения виртуальных активов.
Об этом говорится в его посте на facebook.
По его словам, принятый в первом чтении законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов.
Только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в сфере виртуальных активов, действующих на территории Украины, составил около 7 млрд дол. США (по предварительным оценкам мировых экспертов).
В настоящее время принятый документ не совершенный, однако мы настроены доработать его ко второму чтению вместе с профильным Комитетом Верховной Рады Украины, международными партнерами, участниками рынка.
«Мы имеем четкое понимание своих функций и „красных линий“, за которые выход невозможен. В первую очередь это касается статуса виртуальных активов — они не могут быть платежным средством. Также мы настаиваем на четком определении регуляторов рынка виртуальных активов и распределении их полномочий на уровне закона, а не делегирования полномочий Кабинетом Министров», — отметил он.
«Кроме того, требуется четкое определение условий обмена виртуальных активов на валютные ценности и полномочий НБУ, связанных с этим вопросом. Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор. Скоуп задач велик — но мы уже работаем над ними» — резюмировал он.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн ежегодно.
«Законопроект позволит вывести из тени обширный рынок криптоактивов, который и так существует в Украине. Мы считаем, что ежегодно бюджет получит дополнительно примерно 14 -15 млрд грн — как от налогообложения прибыли криптобирж, так и от доходов граждан», — отметил он.
В то же время банк JPMorgan пишет, что Bitcoin торгуется слишком дешево по отношению к золоту. Кроме того, волатильность BTC упала до исторических минимумов в 30%, снизившись почти с 60% в начале 2025 года. Это самый низкий показатель за всю историю.

Справка Finance.ua

  • Украина заняла первое место в скорректированном по населению рейтинге Chainalysis по принятию криптовалют и восьмое — в общем. Это отражает высокую интенсивность использования криптоактивов по отношению к численности населения, говорится в отчете. Исследование охватило 151 страну и учитывало использование различных криптосервисов от централизованных бирж до DeFi-решений и институциональной активности.

Курс криптовалют к доллару

Payment systems