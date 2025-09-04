Легализация криптовалют может принести бюджету до 15 миллиардов ежегодно Сегодня 21:03 — Криптовалюта

Легализация криптовалют может принести бюджету до 15 миллиардов ежегодно

Легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн в год.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга.

«Законопроект позволит вывести из тени большой рынок криптоактивов, который и так существует в Украине. Мы считаем, что ежегодно бюджет получит дополнительно примерно 14−15 млрд грн — как от налогообложения прибыли криптобирж, так и от доходов граждан», — отметил он.

Гетманцев отметил, что к налогообложению криптоактивов будет применяться подход, аналогичный налогообложению ценных бумаг.

«Мы не облагаем налогом валовой доход, как в случае с заработной платой. Речь идет о налогообложении прибыли — разницы между расходами на приобретение актива и доходом от его продажи. Если же образуется убыток, он может быть перенесен на следующие периоды. Такой же механизм заложен и для криптоактивов», — пояснил глава комитета.

Соответствие норм европейским

Он добавил, что документ разработан на базе европейского регламента MiCA (регламент о рынках криптоактивов в Европейском Союзе) и предусматривает гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.

«Крипта легализована в Европейском Союзе, Соединенных Штатах, Японии, Великобритании и в других странах — наших партнерах, в цивилизованных странах мира. И, собственно, использовать их модель для того, чтобы она обращалась и в Украине, для нас сверхважно, потому что Украина генерирует 2,5% мирового трафика криптовалют. По оценкам, еще в 2022 году 16% граждан владели криптой, и эта доля продолжает расти», — подчеркнул Гетманцев.

Профильный комитет будет готовить документ ко второму чтению в открытом режиме и готов учитывать как поправки народных депутатов, так и предложения всех желающих.

Укрінформ

