Биткоин превысил 90 тыс. долл.: чего ждать дальше

Криптовалюта
По данным Bloomberg, в Сингапуре курс биткоина вырос на 3,1% - до более чем 90 200 долларов. Другие криптоактивы также подорожали: эфир прибавил до 4% и превысил уровень 3000 долларов.
Рынок еще не пришел в себя после стремительного падения криптовалюты, которое началось в октябре. Этот эпизод истощил рынок, и с тех пор трейдеры не решаются делать большие ставки на восстановление. Сейчас появляются первые признаки смены настроений.
«Подъем в понедельник кажется частично обусловлен тем, что краткосрочные розничные трейдеры увеличивают свои позиции в фьючерсах», — отметил Себастьян Беа, главный инвестиционный директор криптовалютной компании ReserveOne Inc.
По данным CryptoQuant, ставка финансирования биткоина — ключевой барометр настроений на криптовалютном рынке — находится на самом высоком уровне с 18 октября, что свидетельствует об оптимистическом настроении на рынке.
Открытый интерес в фьючерсных позициях на биткоин также возрос, отойдя от недавних минимумов, но остается ниже, чем в октябре, когда биткоин был на своих максимумах. Рекордной отметки в 126 251 доллар курс биткоина достиг 6 октября.
Несмотря на рост институционального интереса и ряд благоприятных для отрасли решений при поддерживающем криптоиндустрию президенте США Дональде Трампе, с начала 2025 года биткоин подешевел примерно на 4%.
Напомним, аналитики Citigroup считают, что в течение ближайших 12 месяцев цена биткоина может достичь отметки в 143 000 долларов. Основными факторами такого роста являются возобновление инвестиций в спот BTC-ETF и положительная динамика фондовых рынков.
По материалам:
Finance.ua
