Citigroup прогнозирует рост биткоина до 143 000 долларов за год
Аналитики Citigroup считают, что в ближайшие 12 месяцев цена биткоина может достичь отметки 143 000 долларов. Основными факторами такого роста являются возобновление инвестиций в спот BTC-ETF и положительная динамика фондовых рынков.
Об этом сообщает Incrypted.
Дополнительно может способствовать росту принятия закона Clarity Act, который должен более четко регулировать крипторынок в США и повысить институциональную заинтересованность.
Citigroup также описывает альтернативные сценарии:
- пессимистический прогноз при глобальной рецессии — падение до 78 500 долларов;
- оптимистический — рост до 198 000 долларов при усилении спроса со стороны состоятельных инвесторов.
В итоге рынок биткоина демонстрирует потенциал для значительного роста, но многое зависит от макроэкономических условий и регуляторных решений.
