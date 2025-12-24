Citigroup прогнозирует рост биткоина до 143 000 долларов за год Сегодня 02:49 — Криптовалюта

Citigroup прогнозирует рост биткоина до 143 000 долларов за год

Аналитики Citigroup считают, что в ближайшие 12 месяцев цена биткоина может достичь отметки 143 000 долларов. Основными факторами такого роста являются возобновление инвестиций в спот BTC-ETF и положительная динамика фондовых рынков.

Об этом сообщает Incrypted.

Дополнительно может способствовать росту принятия закона Clarity Act, который должен более четко регулировать крипторынок в США и повысить институциональную заинтересованность.

Citigroup также описывает альтернативные сценарии:

пессимистический прогноз при глобальной рецессии — падение до 78 500 долларов;

оптимистический — рост до 198 000 долларов при усилении спроса со стороны состоятельных инвесторов.

В итоге рынок биткоина демонстрирует потенциал для значительного роста, но многое зависит от макроэкономических условий и регуляторных решений.

