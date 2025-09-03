0 800 307 555
Рада в первом чтении поддержала законопроект о криптоактивах

Криптовалюта
48
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что ко второму чтению ожидается очень много изменений.
Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:
  • те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям);
  • стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT);
  • все остальные криптоактивы.
К первым двум категориям будут установлены требования к резервированию активов или валют, к которым привязывается стоимость соответствующих токенов.
Налогообложение:
  • с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% из прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
  • с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

Для выпуска виртуальных активов последней категории необходимо будет зарегистрировать специальную «белую книгу», в которой будет содержаться подробная информация об активе и его эмитенте.
Напомним, в апреле Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах. В документе остался пункт о льготном периоде до конца 2026 года на уровне 5% без учета военного сбора.
Также в апреле Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала матрицу обложения виртуальных активов в Украине.
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал о двух пунктах из законопроекта:
  1. Налогообложение. Предлагается самая простая и понятная модель — налогообложение прибыли. То есть облагается налогом разница между тем, что собственник криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов.
  2. Переходный период. Предполагается, что в течение года может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Криптовалюта
