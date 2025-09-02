Нацбанк раскритиковал идею депутатов включить виртуальные активы в резервы — Finance.ua
Нацбанк раскритиковал идею депутатов включить виртуальные активы в резервы

38
Национальный банк Украины не намерен включать виртуальные активы (ВА) в состав международных резервов.
Об этом первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Подавляющее большинство криптовалют остается высокорисковым активом, в то время как ключевым принципом управления международными резервами является безопасность. Резкие падения и всплески курсовой стоимости ВА будут негативно влиять на общий объем резервов», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время в мире нет четкого и однозначного понимания сущности и классификации ВА, а также унифицированного законодательного урегулирования сделок с ними. Некоторые страны все же включают криптовалюту в резервы, но это скорее исключение.
Представитель НБУ подчеркнул, что включение криптоактивов в резервы может пошатнуть процесс евроинтеграции Украины.
«Европейский центральный банк имеет достаточно четкую позицию — он считает недопустимым включение криптоактивов в резервы центробанков стран ЕС. Резервы должны быть ликвидными, безопасными и защищенными», — отметил Николайчук.
Он также напомнил, что такие изменения не будут удовлетворять требованиям Технического меморандума в рамках программы расширенного финансирования с МВФ.

Справка Finance.ua:

  • 10 июня 2025 года народные депутаты зарегистрировали законопроект № 13356, предусматривающий включение Нацбанком ВА в золотовалютные резервы. Депутаты считают, что подобный шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. И правильное управление крипторезервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики;
  • 24 апреля комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах;
  • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку передала Верховной Раде свои замечания и предложения к законопроекту № 10225-д, касающемуся регулирования рынка виртуальных активов. Всего документ содержит 80 пунктов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
