С конца 2024 года курс Bitcoin держится в цене более 100 тысяч долларов. Это и прогнозировал еще в 2021 году старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун (Mike McGlone).

К моменту прогнозирования увеличения стоимости до $100 тыс. курс биткоина составлял $59 тыс. Уже через 3 года криптовалюта установила свой исторический максимум.

Такой скачок был обусловлен политикой Дональда Трампа: во время своей предвыборной кампании он обещал ввести государственную политику поддержки криптовалют, то есть государство сможет поддерживать и развивать этот сектор.

Стоимости выше $100 тыс. способствует дальнейшая политика Трампа. В частности — подписание исполнительного приказа, открывшего путь к инвестициям в криптоактивы через пенсионные счета 401(k).

Однако в политике американского президента есть обратная сторона: во время активных введений тарифов на импорт от торговых партнеров США по всему миру Майк Макглоун из Bloomberg заявил , что Bitcoin упадет до $10 тыс.

По его мнению, криптовалютный сектор может оказаться под давлением значительного обесценивания. В то же время он прогнозирует устойчивость золота. Он также отметил облигации казначейства как традиционно надежных конкурентов в условиях нестабильности.

О снижении цены Bitcoin говорит не только эксперт Bloomberg. Недавно Юджин Фама, американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике, известный своими работами относительно цен на финансовые инструменты, также прогнозировал падение биткоина . Однако он прогнозировал падение криптовалюты вплоть до нуля в течение следующих 10 лет.

