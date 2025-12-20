Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов по отношению к ВВП
Украина в 2025 году стала мировым лидером по практическому использованию криптовалют. Первые места страна заняла сразу в нескольких международных рейтингах. Ключевой показатель — первенство в мире по соотношению объема операций со стейблкоинами к ВВП, а также лидерство по интенсивности их реального использования.
Об этом пишет PrNewsWire.com.
Согласно глобальному рейтингу World Crypto Rankings 2025, опубликованному в конце прошлой недели аналитической компанией DL Research в партнерстве с биржей Bybit, Украина возглавила мировой список стран по доле стейблкоин-транзакций в экономике.
Исследование охватило 79 стран и территорий и базировалось на 28 показателях и 92 наборах данных, включая розничную активность, регуляторную среду, институциональную готовность и развитие ончейн-инфраструктуры.
По этому показателю Украина опередила Нигерию, Грузию, Сингапур и другие страны. Также страна заняла первое место в криптообразовании по индикатору Transactional Use, отражающему не инвестиционный интерес, а реальные финансовые операции.
Высокие объемы транзакций зафиксированы как на централизованных биржах (CEX), так и сегменте DeFi. Аналитики связывают такую структуру использования с событиями после начала полномасштабной войны в 2022 году.
В отчете отмечается, что криптовалюты быстро стали рабочим финансовым инструментом для населения и бизнеса — для переводов, хранения средств и трансграничных расчетов в условиях ограниченного доступа к традиционной финансовой инфраструктуре.
В общем рейтинге внедрения криптоактивов Украина заняла 13 место, оставив позади Великобританию, Австрию и Польшу.
Первые позиции заняли Сингапур, США, Литва, Швейцария и ОАЭ — юрисдикции с развитыми финансовыми системами и четкими правилами работы с цифровыми активами.
Кроме того, согласно данным Chainalysis за сентябрь, в рейтинге интенсивности внедрения криптовалют, скорректированном по населению, Украина заняла первое место в мире, а в общем восьмое.
Исследование охватило 151 страну и учитывало активность на централизованных биржах, DeFi-сервисах и институциональном сегменте. Это означает высокую концентрацию криптоопераций на одного жителя среди всех исследованных стран.
Отдельно зафиксирован рост смежных направлений. Ончейн-стоимость токенизированных реальных активов (RWA) без учета стейблкоинов с начала года увеличилась более чем на 60%.
Также более чем втрое возросла доля специалистов, получающих доходы в криптовалюте, при этом основной объем выплат приходится именно на стэйблкоины, что снижает расходы международных расчетов и сокращает время платежей.
