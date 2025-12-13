Украина вошла в пятерку стран с наибольшим количеством Bitcoin-резервов за 2025 год Сегодня 07:10 — Криптовалюта

Украина заняла четвертое место в глобальном рейтинге государств по количеству Bitcoin-резервов в 2025 году, обогнав многие экономически развитые страны.

Об этом сообщает аналитическая платформа BiTBO.

ТОП-5 стран с наибольшим количеством Bitcoin-резервов

Украине, с 46,3 тысячами BTC (примерно 4,6 млрд долларов), не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в ТОП-3.

Первую позицию рейтинга занимают Соединенные Штаты Америки с резервом в 326,5 тысяч Bitcoin, что составляет примерно 28 млрд долларов.

На второй строчке Китай с показателем в 190 тысяч BTC (16,6 млрд долларов), а третьей стала Великобритания — более 61 тысячи BTC (5,4 млрд долларов).

Как отмечают эксперты, этот рейтинг показывает, что ведущие страны мира активно интегрируют цифровые активы.

По данным сервиса, Украина продолжает наращивать свои криптоактивы, укрепляя позиции среди стран, активно использующих Bitcoin как инструмент сохранения и мобилизации средств. Также аналитики отмечают, что роль цифровых активов в государственных финансах ежегодно растет.

